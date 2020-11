Ontspoorde metro Spijkenisse van walvisstaart gehaald

Het metrostel dat maandag is ontspoord en buiten het station in Spijkenisse op een kunstwerk in de vorm van een walvisstaart terecht was gekomen, is inmiddels geborgen. Dat meldt de Veiligheidsregio dinsdag. Het metrostel staat „veilig op de grond”. De rest van de werkzaamheden worden woensdag hervat.

Het metrostel is weggebracht voor verder onderzoek. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens RTV Rijnmond doet de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) samen met de politie onderzoek naar de oorzaak. Op het moment van het ongeluk zat alleen de bestuurder in de metro.

Het metrostel schoot maandagnacht door een stootblok aan het einde van het spoor op metrostation De Akkers in het Zuid-Hollandse Spijkenisse. Het eerste metrostel schoof door over een betonnen muur en kwam buiten het station te hangen op een kunstwerk van Maarten Struijs. Door de locatie was de berging een moeilijke operatie, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio eerder op de dag weten. Zo kon er geen kraan bij worden gezet omdat er precies onder de metro een vijver is. Ook lag een gasleiding in de weg.