‘Mijn gezin werd in één nacht weggevaagd’

‘Papa”, zei Yamana (13) onderweg in de ambulance. „Ik hou van je. Hoe is het met mijn moeder, hoe is het met mijn broers en zusjes?” Alles is goed met ze, loog Abdallah Mahmoud. Dit kind hoopte hij tegen beter weten in nog te redden. „Jij komt, als God het wil, ook gezond terug.”

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis van Mosul noteerden de artsen Yamana als ‘dead on arrival’. Het meisje bloedde dood tijdens de lange rit vanuit de Noord-Iraakse plaats Hawija.

Mahmoud verloor vijf van zijn acht kinderen en zijn echtgenote Khamissa bij het Nederlandse bombardement op Hawija. De jongste was een half jaar oud. „’s Avonds heb je je gezin nog, de volgende dag liggen ze onder de grond”, vertelt Abdallah Mahmoud aan de telefoon. „Kun je je voorstellen wat dat betekent voor een vader?”

In de nacht van 2 op 3 juni 2015 bombardeerde een Nederlands toestel als onderdeel van de internationale operatie tegen IS een bommenfabriek van de terreurgroep in Hawija, een van de steden die sinds 2014 onder heerschappij van IS stonden. Er vielen zeker zeventig dodelijke slachtoffers en honderden gewonden, merendeels ontheemden uit andere gebieden in Irak.

Mahmoud was twee maanden eerder met zijn gezin uit de stad Tikrit gevlucht. Behalve met Khamissa, met wie hij zeven kinderen had, was Abdallah getrouwd geweest met een tweede vrouw – niet uitzonderlijk in Irak. Zij was omgekomen nadat IS een jaar eerder de stad was binnengevallen.

Toen in maart 2015 weer hevige gevechten uitbraken tussen IS en Iraakse regeringssoldaten en milities, besloot Mahmoud dat het genoeg was. Hij zou met Khamissa en de kinderen naar het noorden trekken, samen met het gezin van zijn broer. Er was, zo zegt Mahmoud, destijds geen andere vluchtroute. IS-strijders hadden de weg richting Bagdad afgesloten.

In Hawija, zo’n zestig kilometer van het veilige Kirkuk, strandden ze: IS had overal mijnen geplant, er was geen doorkomen aan. Ze huurden voor 170 euro per maand een huis van een lokale familie, die zelf naar het platteland trok uit angst voor de bombardementen. Zijn broer vond een onderkomen in de buurt. Als gebaar van de familie kreeg Abdallah opnieuw een tweede vrouw, ter vervanging van zijn omgekomen echtgenote.

Het leven in de door IS bezette stad was niet makkelijk, maar relatief rustig. Tot die nacht in juni 2015 waarin een Nederlands toestel zijn bommen afwierp en Mahmouds gezin onder het puin belandde. Toen hij de ochtend na de aanval uit Mosul terugkwam met zijn overleden oudste dochter, lagen de lichamen van zijn andere kinderen en zijn vrouw al bij zijn broer thuis. Hij begroef Yamana in hetzelfde graf als haar broertjes en zusjes.

Mahmoud had niet alleen zijn vrouw en vijf kinderen verloren, ook zijn bezittingen waren weg; in de paniek en chaos van de nacht hadden plunderaars kans gezien het huis leeg te halen. „Zelfs de dekens waren meegenomen.”

Negen maanden later lukte het Mahmoud, zijn nieuwe vrouw Zaman en zijn drie kinderen alsnog naar Kirkuk te komen, na een fiks bedrag aan smokkelaars te hebben betaald. „We moesten dertien uur lopen, van zonsondergang tot zonsopgang”, vertelt Mahmoud. Vanuit Kirkuk konden ze dezelfde dag nog terug naar het inmiddels bevrijde Tikrit. Zijn huis in Tikrit was verwoest door brand en explosies.

Nieuwe baby’s

Terug in zijn woonplaats bouwde Mahmoud beetje bij beetje een nieuw leven op. Hij sloopte wat er nog stond van het huis en begon met herbouwen. Hij trouwde weer, er werden nieuwe baby’s geboren, die de namen kregen van hun omgekomen halfbroertjes en -zusje. Mahmoud pakte zijn werkzaamheden als reparateur van elektrische apparaten op. De twee overgebleven zoons en dochter gingen weer naar school. „We zijn opnieuw begonnen”, zegt Mahmoud.

Het gaat moeizaam. Vijf jaar later is zijn huis nog niet af. Zijn gezin onderhoudt hij van wat hij met het onregelmatige werk verdient, plus zo’n 250 euro per twee maanden van de sociale dienst.

Hij heeft tevergeefs geprobeerd een nabestaandenvergoeding te krijgen van het comité in Irak dat daarvoor is ingesteld. „Het probleem is institutionele corruptie”, zegt Mahmoud. „Er is geen geld meer in Irak, zelfs het geld van de salarissen hebben ze gestolen.”

De naschokken van het bombardement voelt hij nog elke dag. Zijn echtgenote uit Hawija heeft sinds het bombardement gehoorproblemen. Zijn oudste zoon Mohammed, nu 19, heeft nog altijd bomsplinters in zijn been. Bovendien kan hij zich op school nauwelijks concentreren. „Zijn broers, zusjes en moeder zijn in één klap naast hem gestorven”, zegt zijn vader. „Dat is een zware schok.”

Mahmouds dochter Tabarek (16) wil advocate worden – om op te komen voor de rechten van oorlogsslachtoffers. Abdallah pakt regelmatig de foto’s van zijn overleden vrouw en kinderen. „Ik kijk naar ze, ik huil om ze”, zegt hij. „Gelukkig leert de islam ons geduld en geloof. We houden vol door op God te vertrouwen, in goede en slechte tijden.” Hij hoopt dat „wie kinderen heeft en mijn stem hoort, voelt wat ik voel, wat het betekent als je van de ene op de andere dag je hele gezin verliest”.

Abdallah Mahmoud en tientallen andere nabestaanden hebben via advocate Liesbeth Zegveld de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de schade van het bombardement op Hawija. Minister van Defensie Ank Bijleveld is het hiermee oneens: het militaire doel van de aanval, een bommenfabriek van IS, was legitiem. Wel wil Nederland ter compensatie „vrijwillig” projecten in Hawija financieren. Daarin ziet Mahmoud niets: „Wij willen een individuele vergoeding.” Hij acht Nederland verantwoordelijk voor de tragedie. „De vlieger had het doel niet moeten aanvallen”, zegt hij. „Er zijn onschuldige mensen gedood. Daar zal hij verantwoording voor moeten afleggen, voor God en voor de geschiedenis.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 november 2020