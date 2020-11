MH17-verdachte ontkent in video opnieuw betrokkenheid

In de rechtbank bij Schiphol is dinsdag een video getoond waarin MH17-verdachte Oleg Poelatov nogmaals betrokkenheid bij de vliegramp ontkent. Het gaat om een twee uur durende compilatie van video’s die in Rusland werden gemaakt door zijn Nederlandse advocaten. Zij raadden Poelatov eerder af naar Nederland te komen om een verklaring te geven, vanwege het internationaal opsporingsbevel dat tegen hem is uitgevaardigd. In de video noemde Poelatov de beschuldiging van zijn betrokkenheid „verachtelijk”.

Volgens het OM is Poelatov samen met de Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïener Leonid Chartsjenko betrokken geweest bij het in stelling brengen van de Boek-installatie die in juli 2014 vlucht MH17 neerschoot boven Oost-Oekraïne. Het OM verdenkt geen van de verdachten ervan de raket zelf te hebben afgevuurd. Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich in de rechtbank laat vertegenwoordigen en geen van hen bevindt zich in Nederland. Het proces wordt daarom bij verstek gevoerd. Poelatovs advocaten namen de verklaringen in februari en oktober op, in de tussentijd konden zij hun cliënt niet opzoeken vanwege het coronavirus.

Getapte gesprekken

Poelatov beweerde in de video onder meer dat getapte telefoongesprekken tussen Russische militairen geen legitiem bewijs zijn van betrokkenheid. In vier gesprekken was volgens het OM te horen dat een ex-officier van de Russische militaire inlichtingendienst het transport van een Boek-raket naar Donetsk regelde. De getapte gesprekken zouden van 17 juli dateren, de ochtend van de vliegramp, en zouden bewijs bieden dat de Russische legerleiding wist van de raketinstallatie. Volgens Poelatov verspreidden de Russische militairen expres desinformatie over de vliegramp op een open lijn, die vervolgens afgeluisterd werd.

Afgelopen zomer presenteerde het OM ook een gesprek tussen verdachten Chartsjenko en Doebinski. Zij zouden met elkaar gebeld hebben over het neergestorte vliegtuig en dachten dat het om een Oekraïens gevechtsvliegtuig ging.

Het proces tegen de vier verdachten begon in maart, na jarenlang onderzoek door het Joint Investigation Team. Bij de openingszitting las officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi de 298 namen van overleden slachtoffers voor.