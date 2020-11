Kweker heeft ’n makkie aan de goudvis

Eiervis, blaasoog en roodkapje: zomaar wat goudvisvariëten die zijn ontstaan sinds de domesticatie van de goudvis ruim 1.000 jaar geleden begon. Door te selecteren op kroeskarpers met rode in plaats van zilvergrijze schubben zijn er door de eeuwen heen tegen de tweehonderd goudvisvariëteiten gekweekt, elk met hun eigen kleur en oog-, vin- en lichaamsvorm. Om inzicht te krijgen in de evolutie van de soort, hebben Chinese wetenschappers nu het goudvissengenoom ontrafeld. Hun resultaten staan deze week in PNAS.

Uit het artikel blijkt onder andere dat zo’n 13 miljoen jaar geleden een complete duplicatie plaatsvond van het goudvisgenoom, nog voordat de kroeskarper zich afsplitste van de gewone karper. Daardoor was het voor kwekers extra makkelijk om te selecteren op bijvoorbeeld vorm. Ook hebben de biologen het gen ontdekt voor de transparante schubben van sommige goudvissen.

De domesticatie van de goudvis (Carassius auratus) begon in het oude China. Daar werd gedurende de Jin-dynastie (265 tot 420 n.Chr.) ontdekt dat sommige kroeskarpers rode en goudgele schubben hebben. Vervolgens werden tijdens de Tang-dynastie (618 to 907) goudvissen met het gewenste uiterlijk gekweekt in siervijvers en tuinen. Tijdens de Song-dynastie (960 to 1279) werden de goudgele vissen het symbool van de keizerlijke familie, en was het voor simpele stervelingen verboden om ze te houden. Zo’n 500 jaar later werd de goudvis geïntroduceerd in Japan en Europa, en rond 1850 werd de soort ook in Noord-Amerika populair. Niet alleen als huisdier, maar ook een tijdlang als ‘modelorganisme’ om biologische processen en ziekten te bestuderen – tegenwoordig heeft de zebravis die plek ingenomen.

Voor hun onderzoek bestudeerden de Chinese onderzoekers 185 goudvisvariëteiten en 16 in het wild levende kroeskarpers. De goudvis is weliswaar de gedomesticeerde variant van de kroeskarper, maar wetenschappelijk gezien behoren ze nog altijd tot dezelfde soort (ze zijn ook met elkaar te kruisen), en dragen ze dezelfde wetenschappelijke naam. Volgens de huidige studie splitste de kroeskarper zich rond de 8 miljoen jaar geleden af van de gewone karper (Cyprinus carpio), en vond er al vóór die tijd – tussen de 13 en 17 miljoen jaar geleden – een duplicatie van het genoom plaats.

Sluierstaartgoudvis Leeuwenkopgoudvis Blaasooggoudvis Ranchu-goudvis Ryukin-goudvis Foto’s Lerdsuwa (CC BY-SA 4.0)

Het genoomonderzoek bevestigt een al vijftig jaar oud vermoeden: dat de goudvis een zogeheten tetraploïde soort is, wat betekent dat in de celkern elke chromosoom in viervoud aanwezig is. Bij de mens zijn alle cellen diploïde (elk chromosoom in tweevoud) met uitzondering van de geslachtscellen, die zijn haploïde (chromosoom in enkelvoud).

Volgens de Chinese biologen stamt de goudvis af van twee diploïde karperachtigen (elk met 2×25 = 50 chromosomen), en zorgde een kruising tussen die twee verschillende vooroudersoorten voor de genoomverdubbeling. Toch is dat niet geheel zeker – de duplicatie zou ook kunnen zijn ontstaan door een foutje tijdens de celdeling.

Ook Darwin verbaasde zich

Uit het onderzoek blijkt ook dat de ‘gewone’ goudvis nauwer verwant is met de kroeskarper dan met de andere, meer extravagante goudvisvariëteiten. Die laatste zijn grofweg te verdelen in twee groepen: de eiervissen (zonder rugvin) en de wenvissen (met een woeste vergroeiing boven de ogen en een sluierstaart). Beide groepen zijn verder op te delen in diverse subgroepen, waaronder ‘roodkapje-wen’ (met een wit lijf en rode kop) en ‘pompon-ei’ (met oranje bolletjes boven de bek).

In hun artikel citeren de Chinese wetenschappers Charles Darwin, die zich ook al verbaasde over een „vrijwel oneindige kleurendiversiteit” en „buitengewone verschijningsvormen” – waaronder de „rugvinloze goudvis”. De twee subgenomen hebben volgens de auteurs allebei gezorgd voor andere uiterlijke kenmerken: zo zou de rugvinloosheid vooral samenhangen met één van beide genomen.

Dat de kroeskarpers nog altijd een verdubbeld genoom hebben, is volgens de onderzoekers vermoedelijk te danken aan het feit dat het in het verleden voordeel bood, bijvoorbeeld in een periode van geologische onrust. De eindfase van de vorming van het Tibetaanse Plateau zorgde voor wereldwijde klimaatverandering, en met een extra genoom zou de goudvis zich makkelijker kunnen aanpassen aan dat snel veranderende milieu. Met vier chromosomen is immers een grotere genencombinatie mogelijk. Ook zou de soort op die manier minder schade ondervinden van mutaties.

In hun artikel gaan de auteurs overigens ook in op één mutatie in het bijzonder: die van de transparante schub. Die werd voor het eerst omschreven in 1579, en is een typisch voorbeeld van Mendeliaanse overerving (het type overerving dat ook bij mensen plaatsvindt, en dat in de 19de eeuw is ontdekt door de monnik Gregor Mendel toen hij erwten bestudeerde). Goudvissen met transparante schubben komen in elke goudvissensubgroep voor, van pompon tot roodkapje. Want, zo concluderen de auteurs, „het specifieke gen dat voor deze mutatie zorgt is gedurende de afgelopen 400 jaar heel wijdverspreid geraakt in de goudviskweek”.