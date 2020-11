Kunstacademie KABK stelt intern onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag

Het gonst op de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten in Den Haag, sinds NRC beschuldigingen publiceerde van jarenlange, seksueel en fysiek grensoverschrijdende gedrag door oud-student Julian Andeweg. Studenten vullen sociale media met verontwaardigde berichten over de sfeer op school. Op het dit weekeinde opgerichte Instagram-account ‘Call Out Dutch Art Institutions’ (ruim 6.300 volgers) staan inmiddels meerdere anonieme beschuldigingen tegen – onder andere – twee KABK-stafleden. Afdelingshoofden berichten studenten dat veiligheid op de school de hoogste prioriteit heeft. „In onze departementen hebben zich ongepaste dingen afgespeeld tussen stafleden en studenten”, schrijven twee hoofden. „We verzekeren je dat we NIET hebben weggekeken en altijd de juiste maatregelen hebben getroffen.”

Het onderzoek naar de wandaden van Andeweg werpt niet alleen de vraag op waarom onderwijsinstellingen, fondsen en instituten die met de beeldend kunstenaar te maken hadden, zo lang blind waren voor zijn gedrag. Het werpt ook de vraag op: hoe gaan ze dergelijke uitwassen in de toekomst voorkomen?

KABK: intern onderzoek

De KABK laat een intern onderzoek uitvoeren, zegt directeur Marieke Schoenmakers, die enkel schriftelijk vragen wil beantwoorden. Een onafhankelijk extern bureau gaat contact opnemen met de voormalige klasgenoten van Andeweg „om te onderzoeken of er destijds signalen zijn gemist en of er nu hulp nodig is”. „Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd”, schrijft ze. „Dat is de boodschap”.

Ze somt desgevraagd op wat de KABK doet om dat te voorkomen. Er is een vertrouwenspersoon, een ‘klachtenregeling ongewenst gedrag’ en een studentenstatuut. Drugsgebruik of onder invloed zijn is niet toegestaan op school. Spontane feestjes in ateliers worden opgebroken, stafleden mogen niet tegelijkertijd een gezagsrelatie en een intieme relatie met studenten hebben. „Of het nu gaat om schreeuwen, een discriminerende opmerking of een intieme relatie tussen een docent en een student: we gaan er meteen op af.”

Jaren op de Rijksakademie waren fantastisch maar ook ten diepste traumatiserend

Toch klagen studenten en oud-studenten over een onveilige sfeer op school, waarin grensoverschrijdend gedrag volgens studenten wordt geaccommodeerd door sommige, met name mannelijke, docenten. Schoenmakers: „Die verwijten hebben mij niet bereikt. Maar als wij signalen zouden hebben gemist, dan is dat kwalijk.”

Rijksakademie: ‘Een tsunami’

Directeur Emily Pethick van de Rijksakademie in Amsterdam, waar Andeweg van 2015 en 2016 resident was, en daarna feesten bleef frequenteren, vergelijkt het NRC-nieuws van zaterdag „met een tsunami die de Rijks heeft getroffen”.

Ten minste twee vrouwelijke residenten van de Rijksakademie beschuldigen Andeweg van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag. Ook meldde zich na publicatie een ex-resident die schrijft dat zijn jaren op de Rijks „niet alleen fantastisch”, maar vanwege Andeweg „ook ten diepste traumatiserend” waren. Met klachten over Andewegs wangedrag werd volgens de kunstenaar „niets of te weinig gedaan door de staf”.

Het geval van Andeweg staat niet op zichzelf op de Rijksakademie. Er zijn de afgelopen jaren meerdere klachten geweest over grensoverschrijdend gedrag van mannelijke residenten tegen vrouwen. Dit jaar nog is één resident geschorst.

De installatie ‘Boreas’ van Julian Andeweg op de Rijksakademie in 2016. Foto Olivier Middendorp

Pethick wil op deze individuele gevallen niet ingaan. Maar de discussies tussen staf en residenten daarover de afgelopen maanden hebben wel geresulteerd in een code of conduct, die afgelopen vrijdag is gepubliceerd. In deze code, die alle residenten moeten ondertekenen, staat dat de Rijks „geen enkele vorm van onbetamelijk gedrag tolereert”. Dat gedrag behelst: „Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld maar ook treiteren.”

„De Rijksakademie is een internationale gemeenschap waar iedere resident zich veilig moet voelen”, zegt Pethick. Sinds heel kort zijn er twee externe vertrouwenspersonen verbonden aan de academie. Die waren er nog niet. „De gedragscode en de vertrouwenspersoon waren broodnodig”, zegt Pethick, die sinds twee jaar directeur is van de academie. „In het buitenland, waar ik hiervoor werkzaam was, is het gebruikelijk dat dit soort zaken in de organisatie van een instelling zijn verankerd. Ik merkte dat het hier nog niet bestond.”

Mondriaan Fonds: ‘Een schok’

Bij het Mondriaan Fonds – het grootste subsidiefonds op het gebied van beeldende kunst in Nederland is het artikel in NRC „als een schok binnengekomen”, zegt directeur Eelco van der Lingen. „Vooral vanwege het omvangrijke en structurele karakter van de beschreven misdaden en het leed dat de slachtoffers is aangedaan.”

Het fonds verstrekte Andeweg de afgelopen jaren verschillende grote geldbedragen. In 2015 kreeg hij voor zijn werkplek aan de Rijksakademie 50.000 euro, in 2017 ontving hij een zogeheten Werkbijdrage Bewezen Talent van 38.000 euro. Daarnaast hielp het Mondriaan Fonds het Bonnefantenmuseum in 2018 met de aankoop van een werk van Andeweg en subsidieerde honoraria voor tentoonstellingen. Bij het Mondriaan Fonds „vond een aantal mensen hem een onaangepast mens”, aldus Van der Lingen in een schriftelijke reactie, „zeer onplezierig in de omgang. Een enkeling wist dat hij zich agressief gedroeg maar geenszins in de mate zoals dat nu in de krant naar voren komt.”

Als antwoord op de vraag of subsidies aan Andeweg wel of niet terecht waren, schrijft Van der Lingen: „Dit is lastig. In het licht van dit artikel raakt het ons natuurlijk dat er ondersteuning is verstrekt.” Maar het Mondriaan Fonds kan niet, op wettelijke gronden, aanvragen afwijzen op persoonlijke of morele bezwaren, schrijft hij. „Meestal zien we dat als een grote waarde, omdat we zo zonder aanziens des persoons en zonder politieke motivatie een aanvraag kunnen toekennen of afwijzen.”

Hij begrijpt dat dit in het licht van de beschuldigingen „onrechtvaardig voelt”. Het fonds onderzoekt nu hoe het kan bijdragen aan een veilige sector, waarbinnen geen plek is voor seksuele agressie of andere vormen van misbruik. Hoe dat er precies uit gaat zien, kan Van der Lingen nu nog niet zeggen.

Bonnefanten: ‘Volkomen nieuw’

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht organiseerde in 2018 een tentoonstelling rondom het werk van Andeweg en twee bevriende kunstenaars, en kocht daarna werk aan van Andeweg. De tentoonstelling werd samengesteld door freelance-curator Julia Mullié, die dit weekeinde Bonnefanten-directeur Stijn Huijts en ook NRC heeft ingelicht over het intimiderende en fysiek bedreigende gedrag van Andeweg tijdens de opbouw van de tentoonstelling.

Voor Huijts was dat nieuws „volkomen nieuw”. Hij heeft inmiddels besloten Andewegs werk „uit respect voor de slachtoffers en alle emoties te weren uit de expositieruimtes.” Hij vindt het „niet gepast deze kunstenaar nu een podium te geven. Of dat voor eeuwig is of niet, moet blijken. We moeten het verleden niet uitwissen, wel van de juiste context voorzien.”