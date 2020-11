Kleine lichtpuntjes in de coronacijfers

Langzaam maar zeker beginnen er lichtpuntjes te verschijnen in de coronacijfers. Ze zijn klein, maar hoopvol. Het aantal positieve tests daalde voor het eerst in weken, meldt het RIVM dinsdag: 64.087 meldingen kwamen er afgelopen week binnen, 5 procent minder dan vorige week. Het percentage positieve tests, een andere belangrijke graadmeter, daalde ook wat: 16,6 procent. Nog steeds bijzonder hoog (de Wereldgezondheidsorganisatie houdt een richtlijn aan van maximaal 5 procent), maar het percentage daalde voor het eerst sinds augustus.

Extra hoopvol, zo stelt het RIVM, is dat het aantal positieve tests de laatste dagen een daling liet zien. Het zou dus goed kunnen dat de piek is geweest en de daling is ingezet. Heel duidelijk is dat nog niet - er kwamen bijvoorbeeld ook minder mensen naar de teststraten van de GGD, waardoor er sowieso al minder besmettingen gevonden zullen worden. Daarnaast is het ook de vraag in hoeverre dit het resultaat is van de gedeeltelijke lockdown: dat er een weekje geen schoollessen waren vanwege de herfstvakantie zal ook hebben geholpen. De situatie verbeterde het snelst in de noordelijke provincies, waar het in de week van 12 oktober al herfstvakantie was.

De regionale verschillen zijn sowieso groot. In de regio’s Amsterdam-Amstelland en Hollands-Midden nam het aantal positieve tests met meer dan 20 procent af. In andere regio’s gaat het minder snel de goede kant op. In Brabant en Twente stijgt het aantal positieve tests nog niet, maar is er ook nog geen duidelijke daling te zien. Dat geldt ook voor Rotterdam-Rijnmond: het percentage positieve tests ligt daar ook zorgwekkend hoog, boven de 20 procent. Samen met de aangrenzende regio Zuid-Holland-Zuid is dat het hoogste van het land.

De situatie in de zorg is daar ook het nijpendst. In de regio Rijnmond stelden vijf van de negen ziekenhuizen maandagavond een opnamestop voor coronapatiënten af, meldde RTV Rijmond; de ziekenhuizen zijn overvol. Per uur wordt bekeken of er wel of geen nieuwe opnames van coronapatiënten mogelijk zijn.

Landelijk neemt het aantal ziekenhuisopnames nog altijd toe. Afgelopen week werden er 1.966 opnames gemeld; een stijging van 13 procent. Dat gaat wel wat minder hard dan vorige week (toen was er reen stijging van 17 procent). Het aantal opnames op de IC’s daalde afgelopen week licht; er werden deze week 312 patiënten op de IC opgenomen, 21 minder dan vorige week.

De laatste betrouwbare schatting van het reproductiegetal ligt nog altijd boven de 1 - wat wil zeggen dat de epidemie groeit. Op 16 oktober lag de R op 1,1 - wel een kleine daling ten opzichte van de week ervoor. Uit de berekeningen van het RIVM blijkt wel dat de R mogelijk anderhalve week geleden onder de 1 is gezakt; maar die schatting is nog onnauwkeurig en wordt waarschijnlijk nog bijgesteld.