Kerstuitkering van 750 euro voor 8.500 gedupeerde ouders

Op verzoek van de SP-fractie in de Tweede Kamer geeft de Belastingdienst de komende weken een ‘kerstuitkering’ van 750 euro aan gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire die nog niet zijn geholpen. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) maandagavond aan SP-Kamerlid Renske Leijten laten weten. Het gaat om een groep van 8.500 mensen die sowieso in aanmerking komen voor financiële compensatie, zich al bij de Belastingdienst hebben gemeld, maar nog geen geld hebben teruggekregen.

Van Huffelen loopt daarmee vooruit op een motie die deze dinsdagmiddag in stemming wordt gebracht. In die motie van de SP wordt het kabinet opgeroepen om aan gedupeerde nog voor de feestdagen een voorschot uit te keren op de compensatie waar zij recht op hebben”. Tot nu toe heeft de Belastingdienst nog maar aan iets meer dan 300 ouders in de toeslagenaffaire een eerste uitkering gedaan. Dat is aanzienlijk minder dan de staatssecretaris aanvankelijk had beloofd. Er zijn naar schatting 26.000 gedupeerden in de hele kwestie.

Noodvoorziening

In een debat met de Kamer vorige maand sprak Van Huffelen al te zullen kijken naar een „noodvoorziening” voor ouders „met een acuut probleem”. Daar komt deze ‘kerstuitkering’ van 750 euro nu bij, bedoeld als extraatje omdat de afwikkeling van de toeslagenaffaire te lang op zich laat wachten. Het bedrag zal niet worden verrekend met de uiteindelijke financiële compensatie, waar gedupeerde ouders recht op hebben.

Renske Leijten noemt de aangekondigde betaling voor veel ouders die financieel klem zitten „een echte redding om de kerstmaand door te komen.” Daar was haar verzoek ook om te doen. „De mensen kunnen nu eindelijk weer eens een fatsoenlijke kerstboom aanschaffen, een mooi maal organiseren en ook cadeautjes voor de kinderen kopen.”

Naar verwachting zal de staatssecretaris de ‘kerstuitkering’ in de loop van de middag in een brief aan de Tweede Kamer nader toelichten.

