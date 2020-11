Is een felle lockdown ook voor de economie beter?

Door onze redacteur

Het wordt door overheden ervaren als een duivels dilemma: gezondheid of economie? Een even effectieve als pijnlijke manier om de pandemie in te dammen is het inperken van menselijk contact. Lockdowns dus. Dicht, die pizzeria. Verbieden, die evenementen. Met grote economische schade tot gevolg.

Maar ís het een dilemma? De laatste tijd hoor je vaak dat lockdowns ook voor de economie uiteindelijk beter zijn. Ze zijn de pijn waard, stelde laatst het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Want snelle terugdringing van het virus is goed voor het consumentenvertrouwen, en dus voor het economisch herstel. In Nederland zeggen economen vaak in tv-programma’s dat juist het te zwák of te láát ingrijpen door de overheid nadelig is voor de economie. Want dan blijven mensen uit zichzelf thuis, uit angst voor het virus – en consumeren ze minder. „Ook voor de economie is het effectief en duidelijk ingrijpen (...) het minst schadelijk”, zei bijvoorbeeld ABN Amro-hoofdeconoom Sandra Phlippen in Nieuwsuur.

Dezelfde discussie speelt in de politiek. Het kabinet verwijst vaak naar de economie als het aarzelt om de lockdown uit te breiden. PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt juist dat het „voor de gezondheid én de economie het beste is” om „zo snel mogelijk” de besmettingscijfers te drukken, zei hij laatst in de Tweede Kamer.

‘Viruseconomie’

Waarop baseren voor-en tegenstanders van scherpe lockdowns zich? Onder economen is een waar nieuw vakgebied aan het ontstaan – noem het de viruseconomie. Het is een mix van vergelijkend onderzoek, statistiek en livecasting met Google-data en transactiegegevens.

Om de effecten van lockdowns te meten, kun je de economische krimp van landen afzetten tegen de strengheid van hun lockdown. De universiteit van Oxford houdt in een index bij hoe zwaar de restricties per land zijn. Landen met zware lockdowns kenden een grotere bbp-krimp, zo staat in het rapport van het IMF, dat naar die index verwijst.

Maar het IMF geeft direct een waarschuwing: omdat landen zo van elkaar verschillen, kunnen vergelijkingen mank gaan. Landen met een hoog ‘sociaal kapitaal’ (sociale cohesie, gedeelde normen) hoeven bijvoorbeeld minder snel tot een lockdown te besluiten omdat hun inwoners sneller zelf aan social distancing doen. Maar dat gedrag treft de economie evenzeer, waardoor de vergelijking vertekend raakt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek durft een vergelijking wel aan, tussen Nederland en België. Deze twee landen zijn volgens het CBS goed vergelijkbaar: het zijn allebei kleine open economieën met een relatief grote export- en dienstensector. In Nederland daalde het bbp in het tweede kwartaal met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, in België was die daling veel groter: 14,5 procent.

Waarom? Het CBS keek naar de sectoren met de grootste verschillen: de industrie, de bouw, en de detailhandel. Dit zijn nu juist de sectoren waarin de Nederlandse lockdown minder streng was, stelt het CBS. Anders dan in België werkten de industrie en de bouw in Nederland vrijwel volledig door. En anders dan in België mochten in Nederland niet-essentiële winkels openblijven. Denk aan de bouwmarkten die volstroomden met ‘coronaklussers’.

Domme lockdown

Het CBS-onderzoek laat zien dat ondoordachte lockdowns grote negatieve effecten hebben, zegt econoom Marieke Blom van ING. „Er bestaat zoiets als een domme lockdown. Die extra Belgische restricties hebben de besmettingen waarschijnlijk amper omlaag gekregen.”

Maar te slap coronabeleid is ook schadelijk, stelt econoom Nora Neuteboom van ABN Amro. „De economische schade komt niet alleen door de lockdowns, maar zeker ook door het gedrag van mensen in reactie op het virus”, zegt Neuteboom. ABN Amro beschrijft dit effect in een onderzoek getiteld It’s the virus, stupid.

De bank vergeleek het aantal transacties van klanten (pin, cashopnames, digitale betalingen) tussen Nederlandse gemeenten. In gemeenten met een sterke virusuitbraak, zo blijkt, daalde de consumptie tijdens de eerste golf sneller dan in gemeenten waar de pandemie minder huishield. Dit terwijl de lockdowns identiek waren.

Je ziet het gedragseffect ook als je branches vergelijkt, zegt Neuteboom. „In de branches die nu open zijn – winkels, musea, kappers, bioscopen, sportscholen – is de consumptie desondanks sinds september ook sterk teruggevallen, met zo’n 6 à 7 procent op jaarbasis.”

Ze vindt dat het kabinet, anders dan in de eerste golf, te laat heeft ingegrepen. „Zonder tijdig overheidsingrijpen kan bij consumenten het vertrouwen wegvallen. Dat treft de economie en dat zie je nu.” Dit is in lijn met wat het IMF betoogt: een vroegtijdige, harde lockdown is soms nodig.

Ook het IMF bestudeerde het aantal coronabesmettingen als factor in de consumentenbestedingen. Ze bekeken data over menselijke bewegingen (naar supermarkten bijvoorbeeld) die Google publiceert. Die zijn sterk gerelateerd aan de bestedingen en dus aan de economie. Die data vergeleek het IMF met besmettingscijfers. De conclusie: in rijke landen heeft het virus zelf een groter effect op de mobiliteit dan de ernst van de lockdown.

Sneller en harder in lockdown dan maar, om het virus te temmen zodat mensen weer sneller duven gaan consumeren?

Kledingwinkels

Blom van ING waarschuwt. „De discussie is een beetje zwart-wit geworden: óf je bent een believer in lockdowns als iets goeds voor de economie, of je bent ertegen, maar het is veel genuanceerder.”

Uit ING-transactiedata maakt Blom op dat de gedeeltelijke lockdown nu al forse negatieve economische effecten heeft. Niet alleen op de horeca, maar ook bijvoorbeeld op kledingwinkels. „Die zijn open, maar de premier roept op om niet voor je plezier te gaan shoppen. Dat is eigenlijk een informele lockdown. Er zijn dus vele varianten van een lockdown.”

Vanuit economisch oogpunt, zegt ze, is een lockdown „geen strategie als je niet de zekerheid biedt dat de economie daarna weer langer open kan”. Denk dus na over de periode erna, zegt ze, en zorg dat het testen, het traceren en het isoleren op orde zijn. „Anders ga je van lockdown naar lockdown, met steeds extra schade voor de economie.”