Hitchcock als Franse uitvinding

Frankrijk, natie van encyclopedisten, hees de Britse regisseur Alfred Hitchcock (1899-1980) eind jaren vijftig op het schild als ‘filmauteur’. Althans: dat deden de latere voormannen van de ‘nouvelle vague’ – Godard, Truffaut, Rivette – na een heftige stammenstrijd met communisten en oudere surrealisten, waarbij de tut-tuttende filmtheoreticus André Bazin een middenpositie innam.

De Jonge Turken ontwaarden troebele psychologische en erotische drijfveren, wat het oeuvre van de ‘master of suspense’ oneindig veel interessanter maakte dan de brave goede smaak van de eigen ‘cinéma de papa’. In 1966 leidde die adoratie tot een sprankelend, invloedrijk interviewboek van François Truffaut.

Het prachtige Hitchcock Compleet staat onder redactie van Bernard Benoliel, directeur van de Cinématèque Française, ooit het thuishonk van die nouvelle vague. Het boek benadrukt het nog even: „De erkenning van de waarde van Alfred Hitchcock is vooral een Franse zaak.” In die traditie staat dit papieren monument, zwaarlijvig als de meester zelve: 649 pagina’s, 3,5 kilo, gedetailleerde per film georganiseerde informatie, verluchtigd met portretten, storyboards, setfoto’s en uitweidingen over acteurs, medewerkers, navolgers en thema’s.

Compleet is ook echt compleet: elke speelfilm of tv-aflevering is een hoofdstuk gegund waarin alle fases van de productie – idee, script, casting, opnames, ontvangst – worden besproken met oog voor details en treffende quotes. Zelfs Hitchcocks befaamde ‘cameo’s’ – hij liep in elke film even door het beeld, een kwestie van bijgeloof – worden apart geregistreerd. In zijn afscheidsfilm Family Plot (1976) zie je Hitchcocks silhouet kort achter het matglas bij het ‘geboorte- en overlijdenregister’. Een morbide grap waardoor je bijna gelooft dat Hitchcock echt zo alwetend en sardonisch als Satan was, een quote van oprichter Henri Langlois van de Cinématèque.

#Metoo lijkt aan Hitchcock Compleet voorbij gegaan – soms is de toon licht oubollig. In 2012 riepen ’s werelds filmcritici in een peiling Hitchcocks zeer persoonlijke Vertigo (1958) uit tot beste film ooit. Die film linkt het voyeurisme van de filmkijker aan zijn eigen seksuele obsessies (voyeurisme, fetisjisme, sadisme) waarvan we zoveel weten door de kruimeltjes freudiaanse zelfanalyse die Hitchcock zijn gesprekspartners volgaarne toewierp – hij was deels auteur van zijn eigen verknipte imago.

Ik betwijfel of de filmkritiek – best een ‘woke’ gezelschap – Hitchcock die eerste plaats straks opnieuw zal gunnen. Vermoedelijk weegt het vernederen, seksueel intimideren en ruïneren van zijn laatste blonde aankleedpop-annex-muze Tippi Hedren (The Birds, Marnie) inmiddels wat zwaarder. Die episode, belicht in de speelfilm The Girl (2012), behandelt Hitchcock Compleet met de Franse slag, al stipt men het wel degelijk aan, en zonder het slachtoffer de schuld te geven, zoals voorheen vaak usance was. Was zij maar zo sluw geweest als Grace Kelly, las je dan: die bespeelde de oude, gefrustreerde Hitch als een doedelzak. Dan was haar loopbaan daarna misschien niet zo triest verzand in middelmaat.

Hitchcock Compleet analyseert dat latere vormverlies overigens sterk. Zie de ontleding van het enige meesterwerk van de late Hitchcock,Frenzy (1972). Een zelfs in de woeste jaren zeventig opvallend sadistische seriemoordenaarsfilm waarin Hitchcock een blondine met een stropdas laat wurgen tot de tong uit haar mond bengelt. Een bittere, nihilistische blik op de mens als natte machine die als het erop aankomt eet, schijt, moordt en neukt, observeert Hitchcock Compleet zonder in vaag-Gallisch alchemistenjargon te vervallen. Dat is men de meester ook wel verschuldigd: een fraai boek.

Boek Hitchcock Compleet. Het verhaal van de 57 films en 20 tv-films. Bernard Benoliel, Gilles Esposito, Murielle Joudet, Jean-François Rauger. W Books, 59,95 euro ●●●●●

