Het ‘Disco Inferno’ van kunstenaar Tony Cokes

Een videowerk van Tony Cokes herken je meteen. Allereerst aan het beeld: op monitors en schermen lopen als een autocue in felle en soms flitsende monochrome videokleuren citaten voorbij van politici en theoretici, van kunstenaars, activisten en mediapersoonlijkheden. Donald Trump meets Pet Shop Boys, de zwarte burgerrechtenbeweging uit de VS bindt de strijd aan met zanger Morrissey. Elke zin krijgt nieuwe betekenissen door de manier waarop hij tussen andere zinnen oplicht. Of door hoe enkele woorden juist geïsoleerd in beeld verschijnen. Zo lees je bijvoorbeeld: „Did the music and the psychosis ever meet …” En dat wordt dan meteen het credo voor de hele tentoonstelling Tony Cokes: To Live as Equals die nu in BAK in Utrecht is heropend, nadat hij in maart dit jaar vanwege de lockdown heeft moeten sluiten.

Tony Cokes: To Live as Equals, BAK, Utrecht. Foto Tom Janssen

Maar je herkent Tony Cokes ook aan het geluid. Grote kans dat je een nummer van Madonna hoort, of van Aretha Franklin of een remix van zwarte techno of industriële tracks waardoor er in je hoofd even een kleine glitch optreedt. Mag je met je voet de maat meetikken? Hoe verhouden muziek en tekst zich tot elkaar, beeld en geluid, en af en toe niet alleen die teksten, maar ook de collages van film- en journaalmateriaal die Cokes gebruikt? Explosies uit Michelangelo Antonioni’s Zabriskie Point, een ‘state of the union’ van George W. Bush, en ‘newsreels’ van zwarte protesten in de jaren zestig: is het ene een illustratie bij het andere? Hoe gaan ze met elkaar in dialoog? Wat trekt je aandacht?

In Utrecht is dat helemaal spannend, want de muziek komt uit koptelefoons, anders dan bijvoorbeeld vorig jaar in Goldsmiths in Londen waar je het idee kreeg door een muziekmuseum te lopen: er stond één werk per zaal, het volume op vol.

Huiswerk

Cokes maakt sinds midden jaren tachtig van dit soort videocollages die tot het post-conceptualisme worden gerekend: werken waarbij de esthetische uitvoering soms ondergeschikt is aan het idee dat erachter zit. Dat lijkt te suggereren dat je bij de 18 werken uit de periode 1988 tot 2019 die in Utrecht staan een hoop huiswerk moet doen. Maar het tegendeel is (ook) waar in dit geval. De tentoonstellingsgids waarin een aantal van de referenties zijn uitgewerkt, vormt een handig hulpmiddel.

To Live as Equals in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. De expositie van Tony Cokes,in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. Foto Tom Janssen

Afgelopen februari ging Cokes in Utrecht in gesprek met Irit Rogoff, hoogleraar visuele cultuur aan Goldsmiths, en wat hij toen zei over lesgeven heeft misschien nog wel meer waarde dan al dat denken over hoe media stereotypen en geweld niet alleen representeren maar ook reproduceren. Hij zei: „Ik vind onderwijzen radicaal productief, omdat het me soms misschien in staat stelt om enkele van mijn gedachten te heroverwegen.”

De tentoonstelling To Live as Equals nu bezoeken, na een lockdown en een zomer vol Black Lives Matter-demonstraties, is ook radicaal productief. De titel van de tentoonstelling verwijst naar Cokes’ werk Evil.27: Selma (2011), uit zijn Evil-serie (2001 – heden). En dat verwijst weer naar een cruciaal moment in de Amerikaanse geschiedenis, toen daar in Selma in maart 1965 onder leiding van Martin Luther King een mars voor gelijke burgerrechten werd gehouden. Een ander werk in die serie is Evil.16 (Torture.Musik) (2009 – 2011) dat gaat over de manier waarop het Amerikaanse leger populaire muziek gebruikt als martelinstrument. Je moet tijdens het kijken naar Cokes ál je gedachten heroverwegen. En soms tik je daarbij per ongeluk met je voet de maat. Een onwillekeurig maar niet vrijblijvend Disco Inferno, zoals het essay heet dat Cokes in Evil.16 citeert.

Tentoonstelling Tony Cokes: To Live as Equals BAK, Utrecht. T/m 10/1. Inl: bakonline.org ●●●●●