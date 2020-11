‘Grootste beursgang ooit’ van Chinees betaalbedrijf Ant uitgesteld

De grootste beursgang ter wereld, van het Chinese onlinebetaalbedrijf Ant Group, is uitgesteld. De Shanghai Stock Exchange, waar de helft van de aandelen vanaf donderdag op zouden worden genoteerd, maakte dinsdag bekend dat de beursgang voorlopig van tafel is. Ant maakte daarop bekend dat ook de beursgang in Hongkong niet doorgaat.

Volgens de beurs van Shanghai kan de beursgang niet doorgaan, omdat er sinds Ant de papieren voor de beursgang indiende vorige week er een aantal „grote issues” naar boven is gekomen. Zo werd topman Jack Ma met een aantal andere bestuursleden op maandag bij Chinese toezichthouders geroepen voor „een gesprek achter gesloten deuren”. Volgens Ant ging dat gesprek over „de gezondheid en stabiliteit van de financiële sector”, maar wat er precies besproken is, werd niet bekendgemaakt.

Ook heeft de Chinese toezichthouder maandag aangekondigd dat er strengere regels komen voor online leningverstrekking. Dat er in China tot nu toe zo weinig regelgeving was op dit vlak, was een van de redenen dat Ant, onder meer het moederbedrijf van Alipay, de laatste jaren zoveel heeft kunnen verdienen aan het verstrekken van leningen aan consumenten en mkb’ers. De Chinese overheid wil nu ingrijpen, omdat het zich zorgen zou maken over de groeiende schuldenberg. In dat kader werden maandag ook de minimale kapitaaleisen voor leningverstrekkers als Ant verhoogd.

Excuses aan investeerders

Volgens de beurs van Shanghai zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat Ant nu niet voldoet aan de vereisten voor een beursgang, omdat het betaalbedrijf in de beursgangdocumenten geen gewag had gemaakt van deze mogelijke problemen. Ant heeft in een persbericht excuses gemaakt aan investeerders voor het uitstel. Het bedrijf zegt in afwachting te zijn van verdere instructies van de toezichthouders.

Financiële reus

Ant verwachtte op 5 november met de verkoop van 11 procent van de aandelen 34 miljard dollar (ruim 29 miljard euro) op te halen. Daarmee zou het bedrijf in totaal worden gewaardeerd op 300 miljard dollar.

De recordbeursgang - het huidige record is handen van het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco met 29 miljard dollar - had het herstel van de Chinese economie na de uitbraak van de coronapandemie moeten markeren. Er was grote belangstelling voor, schrijft financieel persbureau Bloomberg: beleggers zouden voor ruim 3.000 miljard dollar (3 biljoen) hebben ingeschreven.

Ant, dat in 2014 werd opgericht, is een zusterbedrijf van de Chinese webwinkelreus Alibaba, dat ook in handen is van Jack Ma. Het betaalbedrijf is afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste financiële spelers van China. Het bedrijf is met snelle online systemen om te betalen en leningen aan te vragen, gekoppeld aan de populaire betaalapp Alipay, hard gegroeid ten koste van de vijf traditionele Chinese banken. Voornaamste concurrent is Tencent met de app Wechat.

Alibaba heeft een derde van het betaalbedrijf in handen. Het aandeel Alibaba, dat op de Amerikaanse beurs is genoteerd, zakte na het nieuws over de uitstel van de beursgang met 8 procent.