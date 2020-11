Gewetensvraag voor Apple

Lang geleden, in een land hier ver vandaan, gebruikten mensen andere zoekmachines dan Google. Wie informatie zocht, tikte www.altavista.com in de adresbalk van de browser. Daarna begon het zoeken pas echt. In 1998 kwam Google, de zoekmachine die wel werkte. Nu is Google voor meer dan 90 procent van de internetters het equivalent van het web. Het maakt het niet uit welke browser je gebruikt: vrijwel alle wegen leiden standaard naar, of op zijn minst langs Google.

Ook op de smartphone is Google niet te missen. Het is de standaardzoekmachine op Android-telefoons en iPhones. Google betaalt Apple vorstelijk voor die voorkeurspositie: 9 tot 12 miljard dollar per jaar– volgens schattingen uit 2018.

Dit is de deal die het internet domineert, schreef The New York Times. Deze deal is ook inzet van een rechtszaak die de Amerikaanse overheid aanspant tegen Google. Google houdt ermee een illegaal monopolie in stand, luidt de aanklacht.

De standaard zoekmachine kun je makkelijk veranderen, werpen Google en Apple tegen. Klopt. Maar de meeste gebruikers hebben geen zin om iets te veranderen. Ze willen de standaardbrowser, de standaardzoekmachine, de standaard privacy-instellingen en doet u er ook nog maar wat standaard cookies bij. Als het maar werkt, en snel een beetje.

Ik begrijp waarom Google zoekopdrachten inkoopt van iPhonegebruikers. Maar waarom stuurt Apple anderhalf miljard iOS-klanten bij voorkeur naar Google?

Apple belooft dat het de privacy van zijn klanten op de eerste plek zet. Apple-baas Tim Cook verwijt gratis internetdiensten dat ze „zoveel mogelijk data van gebruikers opslurpen” om er advertenties bij te verkopen.

Waarom dan die Google-deal? Als Cook die gewetensvraag gesteld wordt, zegt hij: „Ten eerste: Google heeft de beste zoekmachine. Ten tweede: we doen alles om onze gebruikers te beschermen tegen bedrijven die hen proberen te volgen.”

Maar er is een Ten Derde: Apple vraagt geld voor toegang tot zijn gebruikers. Via de App Store – betaalde apps dragen 30 procent af – en via de voorkeurszoekmachines. Die inkomsten vallen onder Apples Services-tak, afgelopen jaar goed voor 18 miljard dollar. Als de schatting klopt, levert Google minstens de helft. Dat maakt deze deal lastiger te verkopen.

Hoe redt Apple zich hieruit? De Financial Times stofte het oude gerucht af dat Apple een eigen zoekmachine bouwt. De laatste keer dat Apple dacht een Google-product te vervangen was in 2012, toen Apple Maps het alternatief dacht te bieden voor Google Maps. Dat mislukte.

Het is onwaarschijnlijk dat Apple van plan is zelf de beste zoekmachine voor de browser te leveren. Wel moet de ingebouwde zoekfunctie van iPhones verbeterd worden - die draait ook deels op Google. Net als Siri overigens, de vaak aanwezige maar toch wat afwezige digitale assistent.

Dat Siri er niet helemaal bij is, merk je als je Google en Siri op de assistent af vraagt: Bouwt Apple een eigen zoekmachine?

Google Assistant verwijst resoluut naar een artikel: „Apple bouwt versneld een eigen zoekmachine die Google vervangt.” En het antwoord van Siri: „Welke Apple?”

Marc Hijink schrijft over technologie

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven