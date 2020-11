Saeed Roustaee over ‘Just 6.5’: ‘Filmen in Iran vergt geduld’

De tolk die de antwoorden van de 31-jarige Iraanse regisseur Saeed Roustaee vertaalt, blijkt onverwacht een fan te zijn. Nadat de regisseur kort heeft uitgelegd waarom zijn actiethriller Just 6.5 zo’n doorslaand succes was in zijn vaderland, wil de tolk zelf iets toevoegen: „Want Saeed is te bescheiden. In Iran was zijn vorige film ook een enorme hit en zijn de hoofdrolspelers supersterren, mensen keken uit naar deze nieuwe film.”

Wat ook helpt: Just 6.5 is enorm meeslepend, terwijl hij reële maatschappelijke problemen aankaart. Via achtervolgingen, ruwe politieverhoren en huiszoekingen komt een narcotica-agent gespeeld door Payman Maadi (A Separation), stapje voor stapje dichter bij de arrestatie van drugsbaas Naser Khakzad (Navid Mohammadzadeh). Maar daar stopt het verhaal niet: we zien hoe Khakzad in een mensonterende gevangenis belandt. Hij probeert er krampachtig mensen om te kopen want de doodstraf hangt hem boven het hoofd. Dit soort elementen maken Just 6.5 complexer dan de gemiddelde actiefilm. Natuurlijk wil de kijker dat de schurk wordt gepakt, maar wil je ook zien dat hij wordt opgehangen?

De release van Just 6.5 werd in Nederland door corona lang uitgesteld. Toen de regisseur en zijn acteurs de pers te woord stonden in Venetië afgelopen jaar was er nog geen sprake van een pandemie. Daar legde Roustaee uit dat Iraanse bezoekers massaal naar zijn film trokken omdat de film de realiteit weergeeft. De 6.5 in de titel verwijst naar de 6,5 miljoen drugsverslaafden in het land met bijna 85 miljoen inwoners. Roustaee: „Volgens mijn onderzoek stijgt het drugsgebruik niet alleen in Iran, dit is een mondiaal probleem. De pech van Iran is dat we een buurland zijn van Afghanistan, de belangrijkste producent van opium in de wereld. In Iran liggen de eerste havens van waaruit Afghaanse drugs richting het westen worden getransporteerd. Daardoor worden we geconfronteerd met zoveel drugshandel.”

Verslaafden op de set

In de film gebruikte Roustaee honderden daadwerkelijke verslaafden als figuranten. In ontluisterende massa-scènes zien we uitgemergelde mannen en vrouwen wezenloos voor zich uitstaren op braakliggende terreintjes of opeengepakt in gevangeniscellen. „Het was belangrijk voor mij om de realiteit af te beelden zoals die is, niet zoals die bestaat in de verbeelding van mij of van iemand anders.”

Roustaee verbleef voor research onder meer enkele nachten in een politiecel. Het werken met verslaafden maakte Just 6.5 wel een productionele nachtmerrie, vertelt hij: „We moesten hen iedere dag van de straat plukken en naar binnen brengen. Als één verslaafde recht in de camera staarde tijdens het filmen van een scène, moesten we opnieuw beginnen. U kunt zich wel voorstellen wat dat betekent als je honderden verslaafden op de set hebt.”

Acteur Maadi beaamt later dat het geen pretje was. Tegelijkertijd noemt hij hen „tien keer betere acteurs” dan reguliere figuranten. „De agent die ik speel, ziet dankzij deze mensen meteen waarom hij zijn werk doet.”

Zijn personage, narcotica-agent Samad, is in Just 6.5 volgens Maadi ongekend realistisch voor een Iraanse film. Het portretteren van de politie is er een gevoelig onderwerp. Roustaee: „De Iraanse politie gelooft dat ze de meest succesvolle en actieve ordehandhavers zijn van de wereld als het gaat om het bestrijden van drugs. Ze vinden dat films dit beeld moeten benadrukken.

„Bovendien zijn er de afgelopen jaren met grote regelmaat agenten gedood door drugsbendes”, vertelt Maadi. „Ze moeten dus als heiligen worden voorgesteld, wat ze ergens misschien ook zijn. Tegelijkertijd blijven het mensen, die soms twijfelachtig gedrag vertonen en moeilijkheden hebben in hun leven.”

De acteur voegde in overleg met Roustaee elementen toe aan Samads karakter waardoor hij geen held is voor wie je gemakkelijk sympathie krijgt. Zo is hij alleen hertrouwd met zijn vrouw omdat dat nodig is voor een promotie en is zijn verhoortechniek van zowel getuigen, criminelen als collega’s behoorlijk intimiderend.

Volgens Roustaee was het niet gemakkelijk om de Iraanse politie te overtuigen dit beeld te mogen tonen. Maar het is gelukt, net zoals het hem uiteindelijk lukte het ministerie van Cultuur te overtuigen dat deze film gemaakt en getoond moest worden. Maadi: „Ik weet dat ze in het Westen de censuur in Iran als iets gigantisch zien, maar als je twintig jaar in de filmindustrie zit, weet je hoe het werkt. Als ze één deur sluiten, ga je gewoon door een andere deur. Je moet geduld hebben: als je een verhaal te vertellen hebt, vind je een manier om het te vertellen.”

In Just 6.5 ondervinden Samad en zijn collega’s enorm veel druk doordat ze continu moeten bewijzen dat ze zelf niets te maken hebben met drugshandel. Roustaee: „De straffen op drugshandel in Iran zijn hoog: één gram cocaïne of crack levert een jaar gevangenis op. Het staat hoog op de prioriteitenlijst.”

Wordt er openlijk gepraat in Iran over de drugsproblematiek? Maadi: „Ja. Het wordt pas gevoelig als je het hebt over grotere systemen die het importeren van drugs mogelijk maken. Dat geldt niet alleen voor Iran. Hoe kan het dat bekend is waar drugs vandaan komen – zoals ze in de VS weten dat hun cocaïne uit Zuid-Amerika komt – maar het niet lukt het land schoon te vegen? Kunnen ze dat niet of willen ze dat niet? Wat ook het antwoord is, dat is een controversiële vraag.”

De film lijkt vragen te stellen over effectiviteit van een repressieve aanpak van gebruikers en dealers. Maadi: „Een van de doelen van de film is de twijfel tonen van een politieagent die niet zeker weet of wat hij doet het juiste is of niet.”

