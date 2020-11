En hoe zit het met de Trump in onszelf?

Het ongemakkelijke van veel terugblikken op Trumps eerste termijn is de gewenning. Op zich begrijp je het wel: zoiets als zijn routinematige onwaarheden zijn al jaren oud nieuws. „We will honor the American people with the truth, and nothing else”, zei hij op de Republikeinse conventie in 2016. De factcheckers van PolitiFact trokken 897 uitspraken van hem na; slechts 119 keer (13 procent) sprak hij geheel of gedeeltelijk de waarheid.

Het normale is abnormaal geworden.

Met zijn incompetentie zag je iets vergelijkbaars. De man die zijn zakelijk instinct zou inzetten voor de publieke zaak, werd binnen een jaar afgeserveerd door de voornaamste zakenman die hij in zijn kabinet opnam. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, ex-topman van Exxon, noemde hem begin 2018 een ‘fucking moron’ (een volslagen idioot). Daarna kreeg zijn bestuurlijk onvermogen vooral nog aandacht als amusementswaarde. Je las dat hij als president het Dunning Kruger-effect in beeld bracht: mensen die zo incompetent zijn dat ze hun eigen incompetentie niet herkennen. Lachen.

Dan was er zijn zwakke democratiebesef. Zoals hij in 2016 straf voor zijn opponent Clinton eiste (‘lock her up’), zo drong hij er vorige maand vergeefs bij zijn minister van Justitie op aan dat hij zijn opponent Biden en voorganger Obama zou dagvaarden. Zelfs dat zal, vrees ik, hooguit als voetnoot van deze campagne de geschiedenis ingaan.

Veel is de laatste jaren geschreven over ruggengraatloze Republikeinen die gunsten voor de eigen kiezers aanvaardden om daarna lafhartig te stemmen zoals Trump het wilde. Maar de vraag die erbij hoort is: zou het hier anders gaan?

De Nederlandse premier en VVD-lijsttrekker ging ook tweemaal bij hem op bezoek, éénmaal met de D66-lijsttrekker, om Nederlandse belangen te behartigen. Ook hier leveren factchecks vaak pijnlijke resultaten voor politici op. Ook hier blijft incompetentie vaak jaren onbestraft. Ook hier was de leider van de grootste oppositiepartij de laatste jaren voor eigengewin bereid het vertrouwen in de democratie te ondermijnen ('nepparlement’, 'politiek proces’) – en werd daarna door andere partijen als oppositiepartner aanvaard.

Nederlandse en Amerikaanse politiek zijn volmaakt onvergelijkbaar. Wel laat Trump zien dat je de kwaliteit van een politicus niet zozeer herkent aan zijn standpunten, maar aan zijn waardigheid: aan zijn vermogen een gevecht te verliezen omdat een overwinning een te hoge principiële prijs zou hebben.

Wat dit betreft is hij – hoe de verkiezingen in de VS ook aflopen – ook een interessant ijkpunt: hebben Nederlandse politici en kiezers voldoende oog voor de Trump in zichzelf?

