Drie maanden cel en tbs voor man die prinses Amalia bedreigde

Een man moet drie maanden de gevangenis in omdat hij prinses Amalia en een klasgenoot van haar via Instagram heeft bedreigd. Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag bepaald. De straf valt lager uit dan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden uitsprak. Het OM had een gevangenisstraf van tien maanden geëist.

Wouter G. stuurde via Instagram berichten aan de prinses en haar klasgenoot en dreigde daarin met seksueel geweld. Ook zei hij dat hij spaarde voor een pistool. Het Instagramaccount van waaruit de berichten werden verstuurd kon gekoppeld worden aan twee mailadressen van G. Ook het IP-adres dat gebruikt werd, kon naar zijn woning worden teruggeleid. Volgens de rechtbank heeft G. een ongezonde obsessie ontwikkeld met het koningshuis. G. werd in 2017 al eens aangehouden in de buurt van de woning van de Koninklijke familie. Hij zei toen dat hij een afspraak met de kroonprinses had.

G. heeft bekend dat hij de berichten heeft verstuurd. Wel verklaarde hij dat hij er niet vanuit was gegaan dat dit het echte privé-account was van prinses Amalia. Hij zou de berichten hebben gestuurd toen hij een borrel op had. Hij zei dat hij de prinses „op stang besloot te jagen”.

Artsen constateerden eerder al een schizofrene stoornis bij G. Het OM had hem daarom al verminderd toerekeningsvatbaar geacht. In dat oordeel gaat de rechter mee, waardoor G. ook tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd. Het Openbaar Ministerie vreesde net als zijn familieleden dat G. echt in staat is om een ander iets aan te doen.