Dompel je onder in de seventies

Zelfs voor iemand die de jaren zeventig min of meer bewust heeft meegemaakt is het verbazingwekkend om terug te zien hoe bloot Nederland toen was, en vooral: wat er allemaal door blote mensen werd verkocht. Dat in advertenties voor Fa, Nivea en zonnebrandcrème billen en tepels te zien zijn, was te verwachten; dit was de tijd dat een bikinitopje optioneel was, en naaktzonnen een trend. Een beha die niet meer dan een aanzet van een tekening is op blote borsten past ook binnen de verwachtingen – natuurlijke ‘soft’-beha’s gaven de toon aan. De blote man op een vliegtuigstoel, het kruis bedekt met een krant, die wollen pakken aanprijst (‘liever naakt dan namaak’) is al verrassender. Vrij gênant is het meisje dat een T-shirt van 7-Up omhoog trekt, alsook de topless dame op de tractor (‘Panorama is overal’).

Wat gezien door hedendaagse ogen onvoorstelbaar is, zijn de blote kinderen kruipend over een tapijt van Louis de Poortere, of met z’n vijven gezeten voor een open haard van Bellfires. Je mag ervan uitgaan dat ze in alle onschuld zijn gemaakt, net als die waarin een peutermeisje voorovergebogen in een plastic badje staat. ‘De eerste naaktscène van Leentje Lievens op het scherm’, bedacht het reclamebureau van GAF super 8 filmcamera’s erbij.

Verlangens

Bovenstaande advertenties zijn allemaal opgenomen in 70’s, een onlangs verschenen boek van de journalisten Roelof Bouwman (1965) en Minke de Vogel (1983). Het levensgevoel van de jaren zeventig in advertenties, luidt de ondertitel terecht, want reclame is een goed middel om een tijdsgewricht te leren kennen. Reclame is altijd in zekere mate aspiratief, maar ambities en verlangens zeggen veel over de mentaliteit in een periode. Bovendien worden ze zelden zo uitvergroot dat het het publiek tegen de borst stuit.

De advertenties komen uit tijdschriften, die in die dagen astronomische oplagen hadden. Viva had op het hoogtepunt een oplage van ruim 190.000 exemplaren, Margriet en Libelle respectievelijk, maar niet tegelijk, bijna 760.000 en 710.000, Panorama meer dan 400.000, de chique, progressieve glossy Avenue 115.000.

De reden dat de auteurs juist de jaren zeventig uitlichten is dat er „heel veel ijkpunten in verborgen zitten”, zegt Bouwman. „Een succesvolle Nederlandse speelfilm wordt altijd vergeleken met Turks Fruit, als Oranje goed op dreef is, is er snel de associatie met de ‘gouden voetbaljaren’, als links het goed doet bij verkiezingen komt misschien de tijd van het Kabinet Den-Uyl wel weer terug.” En, zegt hij: „Het is in deze donkere tijden extra verleidelijk om je onder te dompelen in de jaren zeventig, je wordt er vanzelf vrolijk van.”

Want inderdaad, de wereld zag er in de reclame optimistisch uit: knalblauw, rood, felgroen en uiteraard oranje, met donkerbruin als stemmige tegenhanger. De getergde blikken en ironisch opgetrokken wenkbrauwen die nu gemeengoed zijn, waren nog ver weg: op de meeste foto’s is minimaal een glimlach te zien.

Nederlanders schaften tijdsbesparende keukenapparatuur aan en ontdekten hi-fi stereo. Er werd gezond met factor 3 en onbekommerd gerookt, zij het steeds vaker met filter. Zo streng is nu het verbod op tabaksreclame, dat nog bestaande merken het niet aandurfden hun oude advertenties in het boek te laten opnemen. Wel te zien: het witharige meisje van Be-linda, en Bison sjek (sic). Je kon een speciale geborduurde zak voor op je spijkerbroek kopen om het pakje in te stoppen.

In de tijd zelf werden de jaren zeventig overigens niet gezien als erg opgewekt. De auteurs citeren een column uit december 1979 van de hoofdredacteur van Panorama, Jan Heemskerk senior: ‘We kijken in dit nummer terug op tien jaar Nederland en dat terugkijken gebeurt ook een beetje omdat we wel graag van die jaren zeventig af willen. We zijn ze behoorlijk zat. (...) Ze waren beslist niet saai, maar er lag een somber rag overheen. Alles gebeurde, zo leek het, vanuit een basis van narigheid en zwarigheid.’ HP vatte het decennium in diezelfde tijd samen als ‘Het Ik-tijdperk’: ‘Het „zelf” wordt tot nieuwe god verheven, men preekt het egoïsme als beginsel.’ Het nummer was zo succesvol dat het in 1980 als boek werd herdrukt. In de selectie advertenties is daarvan niks terug te zien: op veel foto’s zijn groepjes mensen te zien, die elkaar opvallend vaak aanraken.

De jaren zeventig zijn ook op een andere manier ijkpunt geworden. Sinds eind vorige eeuw is de stijl van het decennium inspiratiebron voor zo’n beetje elke cultuuruiting. Design ziet er in het boek aantrekkelijk uit –die witte kunststof eettafel met bijpassende stoelen en lamp, die oranje Mosa-tegels – maar de kleding waarmee merken als C&A, Mondi en Betty Barclay zich in Nederlandse tijdschriften presenteerden staat ver af van de beelden die modeliefhebbers op hun netvlies krijgen – Yves Saint Laurent, Halston, de Nederlandse ontwerper Fong-Leng. Opmerkelijk genoeg heeft het stel dat in 1973 Silvester tapijt aanprijst, wel dat soort outfits aan: een lila tricot jumpsuit voor hem, een rood met paarse lange avondjurk voor haar.

Ook het lichaam is aan mode onderhevig. Modellen waren slank, maar nooit dun of afgetraind: de sportschool was nog niet in trek. Photoshop bestond nog niet en beugels waren nog niet standaard. Hier en daar is een charmant scheef gebit te zien.

Iedereen heteroseksueel

Het boek valt ook op door wat je er níet in tegenkomt. Engelse pay-offs bijvoorbeeld, nu alomtegenwoordig, en er is ook geen enkele verwijzing te vinden naar een relatie die niet heteroseksueel is. In het boek, dat vooral met beeld is gevuld en volgens de samenstellers een representatieve weergave is van wat ze zijn tegengekomen, zien we tussen de honderden modellen zelden iemand van kleur. Slechts een van die uitzonderingen draagt in haar eentje een advertentie: het model dat in 1979 de Philips Ladyshave aanprijst.

Nu moet gezegd dat de bevolkingssamenstelling anders was dan nu. Volgens het CBS had in 1972 1,25 procent een niet-westers migratieachtergrond, in 1979 3 procent. Tegenwoordig is dat bijna 14 procent van de bevolking, de kinderen van mensen die in Nederland zijn geboren zijn dan niet meegerekend. Pas de laatste jaren lijkt de reclamewereld zich daar overigens van bewust, al wordt nog vooral één type gebruikt: lichtgetint, met afro.

Nog zeldzamer dan de Nederlander van kleur is de geëmancipeerde vrouw. De Nederlandse vrouw drinkt ‘zijn Gordon’s’ en heeft haar eigen bankpasje, maar dat drie op tien vrouwen betaald werk deden, is nergens terug te zien. Als ze niet rookten, dronken, zonnebaadden, kleding showden, verleidden of mannen flankeerden, waren de vrouwelijke advertentiemodellen aan het zorgen, wassen of bezig in een oranje keuken met een schrootjesplafond.

Roelof Bouwman en Minke de Vogel: 70’s, Het levensgevoel van de jaren zeventig in advertenties. Nieuw Amsterdam.