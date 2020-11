Docent Rotterdams college bedreigd om spotprent

Een docent van het Emmauscollege in de Rotterdamse wijk Oosterflank is bedreigd in verband met een spotprent die in een van de klaslokalen heeft gehangen. Dat meldt de Rotterdamse politie dinsdag op Twitter na eerdere berichtgeving in het AD en RTV Rijnmond. De politie laat weten de online bedreigingen „zeer serieus” te nemen.

Er is een onderzoek gestart naar de bedreigingen en de politie heeft „zichtbare en onzichtbare maatregelen” genomen. Zo wordt er momenteel extra gesurveilleerd op de school. Ook is inmiddels aangifte gedaan, laat een woordvoerder van de politie weten.

Volgens het AD is ophef ontstaan over de cartoon ‘Onsterfelijk’ die tekenaar Joep Bertrams maakte over de aanslag op satirische weekblad Charlie Hebdo in januari 2015. Bertrams won hiermee de Inktspotprijs 2014-2015. Een foto van de prent, die in de klas hing, zou massaal gedeeld zijn op sociale media.

Lees ook: Angst en onzekerheid tijdens herdenkingsceremonie op Franse scholen

‘Onacceptabel’

Rector Raoul Majewski noemt de bedreigingen volgens het AD „onacceptabel”. Door het online delen van de prent is volgens hem de context waarin de cartoon was opgehangen, volledig verdwenen. Hij heeft volgens de krant een brief gestuurd aan de ouders van de school waarin hij benadrukt dat het Emmauscollege een plek moet zijn „waarin we in vrijheid en veiligheid ons werk moeten kunnen blijven doen”.

Twee weken geleden werd in een buitenwijk van Parijs geschiedenisleraar Samuel Paty onthoofd. Hij had tijdens de les karikaturen van de profeet Mohammed laten zien. Maandag werd de moord op de docent in scholen in Frankrijk en Nederland herdacht.