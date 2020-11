Dit zijn de winnaars van de Aerial Photography Awards

Luchtfotografie: vaak gaat het dan om foto's van hele steden of kale landschappen. Soms zie je de 'beweging', wanneer vanuit de lucht bijvoorbeeld een tragisch groepje olifanten op z'n 'Planet Earths' achter elkaar aan strompelt op zoek naar water. Luchtfotografie kan echter ook heel andere soorten foto's opleveren. Dit jaar werden voor het eerst de Aerial Photography Awards uitgereikt. Vanuit 65 landen stuurden fotografen werk in. De winnaar is de Brusselaar Sebastien Nagy, die steden vanuit de lucht tot abstracte schilderijen weet terug te brengen.