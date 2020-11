‘Deze vrouwen trouwen niet met een militair maar met het leger’

‘Je ziet in je leven honderden oorlogsfilms, maar niet één gaat over de mensen die achterblijven. Over de echtgenotes van die militairen en hoe hun leven eruitziet. Ze komen meestal pas weer in beeld als de held terugkeert, dood of levend, om zo reliëf aan zijn bestaan te geven.”

Aan het woord is de Britse regisseur Peter Cattaneo, vorig jaar op het filmfestival van Toronto waar zijn nieuwe film The Singing Club – oorspronkelijke titel Military Wives – in première ging. In de loungebar waar de interviews zijn georganiseerd schallen de jarentachtigliedjes uit de film uit de speakers: ‘Only You’ van Yazoo, ‘Time After Time’ van Cyndi Lauper, ‘With or Without You’ van U2. „Ah, de soundtrack van mijn jeugd”, roept Cattaneo als hij binnenkomt.

The Singing Club is losjes gebaseerd op de BBC-documentaire The Choir over een koor van soldatenvrouwen dat een optreden op een Eerste Wereldoorlog-herdenking voorbereidt. Een eye-opener voor Cattaneo: „Ik wist niets van soldatenvrouwen, laat staan dat ik wist dat die koren echt een groot ding waren. Er zijn er meer dan 70 in het Verenigd Koningrijk. Eerlijk gezegd was dit voor het eerst sinds The Full Monty dat ik het gevoel had dat ik iets in handen had wat even goed zou kunnen w orden.”

Sociaal hart

We komen natuurlijk niet om de vergelijking met The Full Monty heen. De film over werkloze staalarbeiders die een stripact beginnen, die eind jaren negentig een groot succes werd. Cattaneo moet lachen. „Ik snap waarom mensen die vergelijking trekken. De ensemblefilm met een voelgoedhart is natuurlijk een beetje mijn genre. In Lucky Break [groepje gevangenen plant een ontsnapping door een musical te ensceneren, red.] heb ik iets vergelijkbaars gedaan. Het werd in Engeland een heel genre, van The Calender Girls tot The Best Marigold Hotel. Om eerlijk te zijn was het voor mij best lastig om het succes van The Full Monty op te volgen.”

Want Cattaneo wil niet alleen maar voelgoedfilms maken. Hij heeft ook een sociaal hart. „Kritiek op de gevolgen van de destructieve conservatieve politiek van Margaret Thatcher is een ding. Die militaire operaties liggen een stuk gevoeliger. Aan het begin van The Singing Club staat er een missie naar Afghanistan op stapel. Maar als ik zeg dat ik alleen op de rol van de vrouwen heb willen focussen dan zeg ik dat niet om de kritiek uit de weg te gaan die er in binnen- en buitenland is op de rol van Engeland in internationale conflicten.”

Samen met scenaristen Rosanne Flynn en Rachel Tunnard deed hij eindeloos veel research naar het leven op militaire bases. Ook stelde hij zich de vraag of het vormen van een koor serieus de enige mogelijkheid was voor deze vrouwen om zich te ontplooien. Hoe zat het met hun eigen carrières? „Generaliserend kun je zeggen dat deze vrouwen niet met een militair trouwen maar met het leger. Die militaire bases zijn een wereld op zichzelf. Ze liggen meestal tamelijk ver van de bewoonde wereld, dus voor de echtgenotes van de militairen zijn er niet veel mogelijkheden. Wat ik het lastigste vond om te dramatiseren was het feit dat het een voortdurend komen en gaan van nieuwe bewoners is. De mannen hebben hun baan, maar voor de vrouwen is het echt lastig om een zelfstandige carrière op te bouwen.”

Lees hier de recensie van ‘The Singing Club’

Cattaneo, die zichzelf als „een echte familieman” omschrijft, zegt het meeste in die dynamiek achter de schermen geïnteresseerd te zijn, „en anders de twee vrouwelijke scenaristen wel”. Wat vooral uit hun research bleek was hoe open en gesloten de militaire gemeenschappen tegelijkertijd zijn. „De deur staat altijd voor iedereen open. Letterlijk. Je hoeft niet zo snel een inbreker te verwachten op een basis. Maar dat wil niet zeggen dat de emotionele deur ook altijd openstaat. Er wordt relatief weinig gesproken over de angst en de vrees dat er iets met hun echtgenoten en geliefden kan gebeuren. Het leven gaat door. Ook in de meest stressvolle omstandigheden. Die koren, het zingen, het uitdrukking kunnen geven aan emoties via muziek, vormen dan ook een belangrijke uitlaatklep.”

Hij wilde wel trouw blijven aan het feit dat het gewone, ongeschoolde vrouwen zijn die zingen. Het mocht soms best vals en lelijk klinken, „als de intentie maar klopte. Het moest niet een soort Mamma Mia! worden waarin iedereen te pas en te onpas in gezang uitbarst. Niets ten nadele van Mamma Mia! trouwens.

„Maar ja, onze actrices wilden toch graag een beetje goed voor de dag komen. Dus als ik ’s avonds over de basis liep waar we draaiden, dan hoorde ik ze stiekem repeteren.”

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven