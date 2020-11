‘De vogelwachter’: melancholisch en volgepropt met gedoe

Net als de oude vogelwachter die al een halve eeuw moederziel alleen op een eiland middenin de Atlantische Oceaan woont, is ook De vogelwachter met Freek de Jonge een film uit een ander tijdperk. De vogels zijn z’n enige gezelschap. Elke dag telt hij hoeveel er passeren. En zo legt hij minieme verschuivingen in klimaatstromen vast. Dat dat na 50 jaar plots heel veel kan zijn blijkt wel uit zijn strandhuisje, dat bij aankomst stevig in de duinen stond en een paar decennia later op palen (wat later tijdens een storm nog goed van pas komt). Tijd en erosie hebben hun werk gedaan.

Het goudgele licht, de romantische muziek, ze wekken de indruk dat niet alleen het leven van de gelukkige kluizenaar zich aan de vaart en de chaos van wat vooruitgang heet heeft onttrokken, maar ook de referenties van de makers. Eenzame scharrelaars die ergens tussen de mazen van de tijd zijn gevallen zijn een geliefde hoofdfiguur in contemporaine, zogeheten slow cinema. Vaak in hybride films, waarin hun dagelijkse leven versmelt met een groter, soms fictief narratief. Maar De vogelwachter staat daar ver vanaf. Soms doet hij denken aan het tijdloze surrealisme van de Tsjechische new wave uit de jaren 60.

De vogelwachter is een melancholische film over grote thema’s die volgepropt zit met een hoop gedoe.

Net als de oude man in de loop der jaren een heleboel aangeslibde dingen om zich heen heeft verzameld, wordt het serene minimalisme waar de film mee begint al snel in een overvolle plot gepropt over de dreigende opheffing van zijn post. Het enige rustpunt is hoofdrolspeler Freek de Jonge, waarvan het lijkt alsof hij er zijn hele leven op heeft gewacht om in deze rol te bedaren.

Alsof er tijdens de ontwikkeling van de film steeds meer ideetjes bij zijn gekomen. De satelliettelefoon begeeft het, hij breekt zijn arm, hij kleedt de radio aan met een aangespoelde pruik, de grenzen tussen waan en werkelijkheid beginnen langzaam te vervagen. Veel van de magie van De vogelwachter gaat desondanks verloren in een onderliggend verlangen naar logica en verhaal.

Drama De vogelwachter Regie: Threes Anna. Met: Freek de Jonge. ●●●●●

