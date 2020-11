Tegen elven leek Thierry Baudet de wanhoop nabij. Hij was naar de talkshow van Eva Jinek gekomen met „twee fantastische kandidaten” uit de top van de FvD-kandidatenlijst, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek. Dat had een „leuk item” opgeleverd, maar nu werd hij al tien minuten doorgezaagd over Holocaustontkenning. Aanleiding was Kamerkandidaat Freek Jansen.

Wellicht was Baudet enigszins in slaap gesust, want in het eerste deel van het gesprek met Eva Jinek werd inderdaad de rode loper voor hem en zijn delegatie uitgerold. Jinek had gezellige feestfilmpjes vertoond over eerdere successen van de partij én van de presentatie van de kandidaten. Vlaardingerbroek (vijfde op de lijst) vertelde hoe ze haar promotieonderzoek had opgegeven voor het landsbelang (of dan in elk geval voor het Forumbelang) en de partijleider kondigde een „deltaplan voor de zorg” aan. Iets als de breuk met Henk Otten werd niet genoemd.

Lastiger kreeg het FvD-driemanschap het toen de coronacrisis ter sprake kwam en Baudet eerst moest uitleggen dat zijn statement dat Viruswaarheidwaanzinnige Willem Engel „achter de schermen” werd gesteund op een misverstand berustte. Dat Baudet zes weken geleden bij Jinek had gezegd niet te geloven in het gevaar van corona noopte hem tot een verdere terugtrekkende beweging: „De ene keer zeg je het handiger dan de andere.”

Daarna was de rode loper weg en restten nog koude plavuizen. Op de vraag waarom Forum-kandidaat Freek Jansen sinds een artikel in HP/De Tijd in mei niet inhoudelijk had gereageerd op beschuldigingen dat hij de Holocaust relativeerde, had Baudet geen antwoord paraat. De partijleider schamperde over laster die terug te voeren zou zijn op een arbeidsconflict, maar Jinek begreep niet waarom ook Baudet zelf niet resoluut afstand had genomen van de beschuldiging van rechts-extremisme. De partijleider vond dat hij werd geframed, Jinek zei: „Ik vraag alleen maar.” Tot een antwoord leidde het niet.

Maandag werd – tussen de nieuwsvlagen vol terrorisme, corona en Trump-Biden door – toch al een avond met veel precampagne. Lodewijk Asscher was met het PvdA-programma te gast in Op1. De meeste minuten gingen echter naar een politica die niet in de Tweede Kamer zit, maar hoopt in maart drie zetels te halen. Sylvana Simons (Bij1) was te gast in Waar is De Mol?, het reis- en ontboezemingsprogramma dat wegens de coronabeperkingen binnenslands blijft. Johnny de Mol verkende met Simons de provincie Noord-Holland, „die ligt in het noordwesten van ons land” – van Randstedelijk chauvinisme kon SBS6 deze avond niet worden beticht.

De Mol is geen man voor het kruisverhoor. Het werd een gezellig tochtje per auto, lopendebandfiets en kano. Wel hing er bezorgdheid in de lucht dat Simons zich radicaal uit zou spreken. Dat bleek vooral toen de politica het in een bijzin had over haar liefde voor Nederland. De Mol, dadelijk: „Dat vind ik mooi dat je dat zegt, dat je van Holland houdt.” Lief bedoeld, maar ook een beetje gek. Want waarom zou Simons niet van haar vaderland houden? Ze reageerde door te zeggen dat ze niet van alle Hollanders hield „en niet alle Hollanders houden van mij”.

In het Westfries Museum in Hoorn (de stad waar de jonge Simons puber, bollenpeller en paardenmeisje was), zei ze over de daar alomtegenwoordige Gouden Eeuw: „Die tijd heeft ons veel gebracht, heeft ons ook veel gekost. We hebben altijd het verhaal van de veroveraars verteld, maar dat is niet compleet. Daar hebben we nu als samenleving schade van.” De Mol kon er alleen maar instemmend bij knikken.