Coronascepsis jaagt kiezers FVD weg

„Heel zonde” zou Thierry Baudet het vinden, als de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen alleen maar om corona draait. De lijsttrekker van Forum voor Democratie zei het afgelopen weekend tussen camera’s en meters bedrading, op een lege stadionvloer. Hij had net de kandidatenlijst van zijn partij gepresenteerd in een uitgestorven Ahoy, waar vanwege de coronaregels niet meer dan dertig mensen in één ruimte aanwezig mochten zijn. „Uiteindelijk gaan de verkiezingen over wat we op heel veel vlakken willen doen. Ik zou me er heel erg tegen verzetten als het zo’n mono-issueverkiezing wordt.”

De coronacrisis speelt Forum voor Democratie parten. Anderhalf jaar geleden werd de partij, opgericht in 2016 en met twee zetels in de Kamer, de grootste bij de Provinciale Statenverkiezingen. Daarna waren er schokken: de breuk met Henk Otten, het vertrek van senatoren en Statenleden. En de motor blijft sputteren. De eigenzinnige coronakoers van Baudet valt slecht bij een deel van de achterban en zijn leiderschap roept ook binnen de partij weerstand op.

Als de in Ahoy gepresenteerde lijst de aandacht op iets anders moest vestigen, lukte dat maar gedeeltelijk. Een deel van de namen ligt voor de hand: Baudet zelf, Hiddema en overstapper Wybren van Haga zijn van de partij, net als oud-LPF’ers Joost Eerdmans en Hans Smolders, de chauffeur van Pim Fortuyn en een grote naam in de Tilburgse politiek.

Dat ligt anders bij de kandidaten die hun bekendheid opbouwden binnen de mediazuil van Forum voor Democratie: mensen als fractiemedewerker Freek Jansen, oud-rechtenstudent Eva Vlaardingerbroek en boerenvoorman Jan Cees Vogelaar. Die laatste reed Ahoy op een tractor met laaiende zwaailichten binnen en hield een pleidooi voor „Nederland naar de Nederlanders”.

Vooral de naam van Jansen, op plek zeven, is opvallend. Hij is de baas van de jongerenafdeling van Forum, de JFVD, en schreef na de Statenverkiezingen mee aan Baudets overwinningsspeech. Maar hij is tegelijkertijd omstreden vanwege zijn banden met radicaal-rechtse figuren en ideeën. Zo schoof hij ooit samen met Baudet aan voor een besloten diner met de extreem-rechtse ideoloog Jared Taylor en leden van het extreem-rechtse genootschap Erkenbrand.

Overdreven paniek

Zonde of niet, voorlopig lijkt het moeilijk corona te verdringen als hét hoofdonderwerp. Tijdens debatten en via zijn eigen mediakanalen schrijven Baudet, Hiddema en Van Haga de ernst van corona – als enigen in de Kamer – af als „overdreven paniek”.

Critici krijgen in het FVD Journaal, dat Baudet dit jaar oprichtte om zich direct tot zijn achterban te richten, ruim baan om de schadelijkheid van het virus in twijfel te trekken en de lockdown te omschrijven als „een soort gezondheidsdictatuur”. Baudet omschreef Viruswaarheid-aanvoerder Willem Engel in een uitzending als „een van de mensen die wij achter de schermen steunen”. Zelf sprak hij vorige maand met een megafoon demonstranten toe die zich voor de Kamer hadden verzameld om tegen de coronanoodwet te demonstreren.

Het waren moeilijke maanden voor het ‘anti-establishment’, zo merkte ook PVV-leider Geert Wilders. Net als Baudet verzette hij zich luidkeels tegen de kabinetsaanpak: die was eerst te slap en vervolgens juist te zwaar. Zonder succes. Ook de meer sceptische en cynische kiezers bleken aanvankelijk bereid hun scepsis op te bergen en het kabinet te steunen.

Enkele maanden later kan het verschil nauwelijks groter zijn. Waar Baudet van vrijwel alle maatregelen af wil en zijn aanhang ziet slinken, combineert Wilders begrip voor de ernst van het virus met bekende stokpaardjes rond concrete zaken: de capaciteit van ziekenhuizen en intensive cares, testbeleid, zorgsalarissen.

Zijn politieke ervaring en gevoel komt hem daarbij goed van pas. Toen de coalitie deze zomer op een dag stemmen tekort kwam om een motie over hogere zorgsalarissen tegen te houden, trok SP-leider Lilian Marijnissen een hoofdelijke stemming uit schappelijkheid in. Wilders diende hem wel in, waarna een deel van de overgebleven Kamerleden van de coalitie het op een lopen zette. De stemming kon niet doorgaan, maar de coalitie stond er lelijk op – en Wilders schitterde als oppositieleider.

Coronakritiek zonder coronascepsis: het is een vruchtbare strategie. Zo liet opinieonderzoek van Maurice de Hond zien dat de PVV veel kiezers ziet toestromen uit de FVD-achterban. Die groep stemde in 2019 nog op Forum, maar houdt nu – tegen de partijkoers in – veel rekening met het virus. Andersom stappen coronasceptische kiezers zelden over naar FVD.

Herrijzenis

En dan zijn er nog de vaste ingrediënten die Wilders vooruit helpen. De eerste uren van de Algemene Beschouwingen stonden bijna geheel in het teken van het proces over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak uit 2014. Na een nieuwe ruzie met de Turkse president Erdogan over een door Wilders geplaatste spotprent op Twitter kreeg hij de steun van de hele Tweede Kamer, minus Denk. De PVV is in de peilingen weer onbetwist de tweede partij, nog geen anderhalf jaar nadat het alle zetels in het Europees Parlement kwijtraakte.

Zit zo’n herrijzenis erin voor Forum? In november 2018 scoorden FVD in peilingen ook niet veel meer dan tien zetels. Vijf maanden later was de steun verdubbeld. Op de golven van het nieuws over het Marrakesh-pact van de VN (over migratie), onvrede over het Klimaatakkoord en de aanslag in Utrecht wist de partij zich te profileren. Het kán. Maar zo lang de coronapandemie het nieuws domineert, is een wederopstanding ver weg.