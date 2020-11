Weer meer besmettingen in Duitsland, mogelijk opnieuw avondklok in Parijs

Kunstenaars en artiesten zouden, wanneer podia open mogen blijven voor lokaal bezoekers, ook kunnen blijven optreden voor live publiek (voorstellingen en concerten zijn momenteel beperkt tot dertig bezoekers). De wens van het kabinet om reisbewegingen terug te dringen wordt op die manier wel beperkt, terwijl de cultuur voor inwoners in een stad of dorp niet helemaal afgesloten wordt.

Ziekenhuizen schalen aantal operaties af om coronapatiënten te kunnen opvangen

Ziekenhuizen in heel Nederland annuleren of verplaatsen niet-acute operaties om het toenemend aantal coronapatiënten te kunnen ondervangen. Dat meldt persbureau ANP dinsdag. Het gaat onder meer om het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar, het St Jansdal in Harderwijk en het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Het ziekenhuis in Zevenaar sluit zelfs alle vier de operatiekamers voor ten minste twee weken. Hierdoor kan het verplegend personeel bijspringen in het Rijnstate Arnhem, dat momenteel veel druk ervaart door het het grote aantal coronapatiënten schrijft het ziekenhuis in een verklaring. Het annuleren van operaties is nodig om „urgente zorg, zoals spoedzorg en oncologie, te kunnen laten doorgaan”, citeert ANP het ziekenhuisbestuur van St Jansdal.

Ook ziekenhuizen in Rotterdam-Rijnmond nemen maatregelen. Maandagavond zagen vijf van de negen ziekenhuizen in de regio Rotterdam zich vanwege een tekort aan bedden genoodzaakt een urenlange opnamestop voor coronapatiënten in te stellen, meldde RTV Rijnmond. Het gaat om het Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en het Albert Schweitzer in Dordrecht.

Maandag lagen er 2.545 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 585 op de intensive care, zei voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers tijdens een persconferentie. Hoewel het aantal opgenomen Covid-19-patienten minder hard stijgt dan voorgaande weken, blijft de druk op ziekenhuizen „nog heel lang hoog met deze cijfers”, aldus Kuipers.