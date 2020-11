Verhoeven over ‘Total Recall’: ‘Bij Schwarzenegger paste een meer lichtvoetige toon’

Paul Verhoeven bruist altijd van de plannen en ideeën. Natuurlijk is de regisseur inmiddels 82 en realiseert hij zich dat hij zijn meeste films al heeft gemaakt. Zijn Total Recall is deze week, dertig jaar na de première, weer in de Nederlandse bioscopen te zien. Het hernieuwde uitbrengen van de sf-film vormt de aftrap van een groot retrospectief dat Eye Filmmuseum volgend jaar aan de filmer gaat wijden. „Ze dreigen er al jaren mee, ik kon het nu niet meer tegenhouden”, lacht Verhoeven. Zelf is hij meer met nieuw werk bezig dan met terugblikken. De man achter klassiekers als Turks Fruit (1973) en Soldaat van Oranje (1977) put hoop uit de manier waarop zijn collega Manoel de Oliveira tot ver voorbij zijn honderdste verjaardag actief bleef.

Vanuit Den Haag, waar Verhoeven door de coronacrisis sinds juni permanent verblijft, bereidt hij momenteel diverse grote projecten voor. Met vaste kompaan Gerard Soeteman ontwikkelt de regisseur een Franstalige bewerking van de roman Bel Ami van Guy de Maupassant, met Starship Troopers-scenarist Ed Neumeier werkt hij aan een Amerikaanse thriller. Toch is Verhoeven realistisch: de kans dat deze projecten op korte termijn kunnen worden verwezenlijkt, is kleiner geworden door de coronacrisis. „Ik zie niet goed voor me hoe we met alle coronarestricties alle seksscènes in Bel Ami zouden moeten draaien”, peinst hij. „Dat zijn nu dingen waarmee je bij het schrijven van een script onbewust rekening gaat houden.”

Europese lotsverbondenheid

Total Recall uit 1990 was de tweede film die Verhoeven in Hollywood maakte. De Nederlandse filmer werd hoogstpersoonlijk uitgekozen door superster Arnold Schwarzenegger, die erg onder de indruk was van zijn Amerikaanse debuut RoboCop. „Achteraf bezien is het eigenlijk heel vreemd dat ik in de VS aan het sf-genre werd gekoppeld”, analyseert Verhoeven nu. „Ik had in Europa nooit films gemaakt met veel actiescènes en het was nooit mijn droom geweest om mij dat genre eigen te maken. Maar ik zag in RoboCop een veel gelaagder, universeler verhaal dan de doorsnee sf-film bood. Uit het succes van dat project zijn Total Recall en Starship Troopers voortgekomen.”

De Nederlandse regisseur en Schwarzenegger voelden een zekere lotsverbondenheid, omschrijft Verhoeven. „We waren allebei Europeanen die ons eigen land hadden verlaten om een groter publiek te vinden. Met Amerikaanse films bereik je de hele wereld; we voelden allebei dat dat besef ons enorm veel creativiteit en ruimte in ons hoofd gaf.” Bovendien deelden de twee mannen hun gebrekkige kennis van de Engelse taal. „We zijn tijdens het draaien meermaals samen naar de script-girl gelopen omdat we een bepaald woord in het scenario niet kenden.”

Total Recall was de tweede verfilming van een verhaal van schrijver Philip K. Dick, na het grimmige en commercieel weinig succesvolle Blade Runner. De futuristische thriller vertelt hoe bouwvakker Doug, gespeeld door Schwarzenegger, erachter komt dat hij mogelijk een spion is van wie het geheugen is gewist. „De film balanceert voortdurend op de grens tussen feit en fictie”, legt Verhoeven uit. „Is Doug het slachtoffer van een groot complot of beeldt hij zich alles in en staat hij op de rand van een psychose?” Dat gegeven van verschillende werkelijkheden waar de held uit moet kiezen werd later gemeengoed in Hollywood, bijvoorbeeld in The Matrix. „Maar in 1990 was dat soort plots nieuw. In mijn hoofd zag ik overeenkomsten met Rashomon van Kurosawa, alleen worden daarin verschillende realiteiten na elkaar verteld.”

Verhoeven paste een aantal cruciale zaken in het oorspronkelijke verhaal van Philip K. Dick aan. Zo werd de hoofdpersoon een bouwvakker in plaats van een accountant, omdat niemand in het productieteam geloofde dat Schwarzenegger in die rol als grijze muis zou overtuigen. „Het moest echt een ander soort film worden dan Blade Runner”, herinnert de regisseur zich. „De inzet van de plot is natuurlijk groots en grimmig. Maar zowel visueel als qua toon is het verhaal lichtvoetig, er kan soms ook worden gelachen. Dat was een toon die veel beter bij Arnold paste.”

Kinderachtige kritiek

Het hoogtepunt van de film vindt de regisseur zelf de scène op driekwart van het verhaal als ene Dr. Edgemar de protagonist uit alle macht probeert te overtuigen dat de spionnenplot een hersenspinsel is. Edgemar is een medewerker van het bedrijf Rekall dat eerder herinneringen in het hoofd van Doug heeft geïmplanteerd. „Het is een tamelijk simpele scène van twee mannen in een kamer. Maar bij de première werkte dat moment zó goed. De mensen keken ademloos naar het doek: zijn we nou daadwerkelijk de hele film belazerd?”

De tweede Amerikaanse Verhoeven ontpopte zich in de zomer van 1990 tot de grote bioscoophit van dat jaar. „Natuurlijk voelen de effecten na dertig jaar wat gedateerd”, erkent de Nederlander. „Maar het is kinderachtig om daar kritiek op te leveren, dat geldt ook voor sommige oude films van Hitchcock. Het verhaal deugt nog steeds en er zitten veel leuke actiescenes in Total Recall.”

Het retrospectiefprogramma in Eye Filmmuseum volgend jaar noemt de 82-jarige filmer eervol. „Maar ik voel zelf weinig behoefte om te gaan reflecteren op mijn oude werk. Dat moeten anderen maar doen; goede films spreken wat mij betreft voor zichzelf.”

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven