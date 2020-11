Als eerstejaars wielerprof bij de grote jongens debuteren in de Ronde van Spanje

Het zou het jaar worden waarin drie fietsende twintigers hun dromen gingen waarmaken, nu ze hun handtekening onder een profcontract hadden gezet en hun carrière in een stroomversnelling was geraakt. Twee van hen zagen het al aankomen omdat het logisch volgde op een periode bij een opleidingsteam, terwijl de derde vorig jaar nog bij een piepklein ploegje fietste toen hij een mailtje van een manager ontving en zich binnen een paar dagen ineens beroepsrenner mocht noemen.

Hagenaar Ide Schelling (22) vloog in januari in de businessclass naar Australië voor een reeks wedstrijden en met renners die hij tot dan toe alleen van televisie kende – de Tour Down Under en de Cadel Evans Road Race, schouder aan schouder met Caleb Ewan en André Greipel. Op ontdekkingsreis met het grote Bora-Hansgrohe aan de andere kant van de wereld, de toerist uithangen toen dat nog kon. Zijn uitslagen deden er niet zo toe, het was vooral zaak om ervaring op te doen. Toen hij terugvloog, moest hij ineens een mondkapje dragen. Hij lachte er nog om, maar in Nederland werd duidelijk dat het menens was toen de ene na de andere wedstrijd werd afgelast.

Johan Cruyff College

Kevin Inkelaar (23) uit Spijkenisse had net een jaar in Besançon gewoond, waar hij intern zat bij de opleidingstak van de Franse wielerploeg FDJ. Hij reed een uitgebreid programma met klimkoersen en kreeg les over voeding, social media en de mechanica van zijn fiets. Zijn studie marketingcommunicatie aan het Johan Cruyff College had hij afgerond, en nu was hij klaar om wielerprof te worden. Toen hij twee jaar op rij een bergrit won in de Ronde van Aosta had hij de ploegen voor het uitkiezen. Bij Bahrain-McLaren werd hij ploegmaat van Mikel Landa en Wout Poels. Op trainingskamp keek hij zijn ogen uit, tot hij ontdekte hij dat het ook maar gewoon mensen zijn. Hij reed vijf etappes in de Ronde van Valencia en zou nog een trainingskamp beleggen toen „de wereld platging” en hij net op tijd terug kon naar zijn ouderlijk huis.

Alex Molenaar is in dienst bij een Spaanse ploeg.

Alex Molenaar (21) trainde wat voor zichzelf in de buurt van Girona toen hij een mailtje kreeg van de Spaanse wielermanager Jorge Quintana. Hij had zich in de kijker gereden door in China een klimkoers te winnen en de eindzege te pakken in de Ronde van Roemenië. Of hij bij Burgos-BH wilde komen fietsen, een ploeg waar ook Jetse Bol onder contract staat. Eerst zien dan geloven, dacht hij, maar het werd bewaarheid, en dus reed hij in februari zijn eerste wedstrijden als wielerprof. Tot Spanje op slot ging en hij vastzat in het land waar hij zes jaar had gewoond, als zoon van een moeder uit Barcelona.

Spaanse lockdown

Daar zaten ze dan, terug bij hun ouders of alleen in Spanje, hun carrière op pauze gezet op het moment van hun doorbraak. In Nederland mocht je nog naar buiten, dus Schelling en Inkelaar trainde rustig door, namen de tijd om aan hun uithoudingsvermogen te werken en de rompspieren sterker te maken. Terwijl bij andere ploegen renners salaris moesten inleveren, hoefden zij daar niet voor te vrezen. Ondertussen werd Molenaar in Girona „helemaal gek”. In Spanje gold een strenge lockdown. Hij mocht alleen voor essentiële zaken zijn huis uit. Van bankhangen en boodschappen doen werd hij niet beter. De muren kwamen op hem af en hij verloor alle motivatie om te trainen. Als hij vijf uur per week op de hometrainer zat was het veel. Alleen een spelcomputer bood houvast. Na twee weken besloot hij bij een jeugdvriend te gaan wonen. Toen hij op 2 mei weer naar buiten mocht, moest hij voren af aan beginnen. Uitgerust, dat wel. En er was nog genoeg tijd om zich weer wedstrijdfit te trainen.

Na vijf maanden zonder koers hervatten de drie hun seizoen. Schelling reed een kleine etappekoers in Tsjechië, Molenaar in Wallonië en Inkelaar reed in Franlrijk gelijk tussen de grote namen; Egan Bernal, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, mannen die La Route d’Occitanie in een normaal seizoen misschien zouden hebben overgeslagen maar nu wedstrijden nodig hadden om in vorm te geraken. Inkelaar eindigde als 36ste, een plekje hoger dan Chris Froome.

Ide Schelling reed in september mee in de Waalse Pijl.

Schelling werd laatste in de Ronde van Lombardije, maar hij haalde tenminste de finish, waar de helft van het veld buiten tijd binnenkwam, terwijl Inkelaar in Luik zijn eerste ‘monument’ reed. Molenaar was met zijn bescheiden ploeg afhankelijk van wildcards, reed kleinere koersen in Italië en Frankrijk. Ze dachten dat hun seizoen er in oktober op zou zitten. Tot de telefoon ging. Of ze de Vuelta wilden rijden.

Kevin Inkelaar had een grote ronde op zijn „verlanglijstje” staan maar vond het logisch dat het zo ver niet zou komen in zijn eerste jaar. Hij was „ontzettend blij” met de kans die hij kreeg in „dit rare jaar”. Ide Schelling zag het aanbod totaal niet aankomen, wist niet eens dat hij op de reservelijst stond. Hij moest er een nachtje over slapen, had wel zin in zijn rustperiode. Maar als hij ’s ochtends wakker wordt, weet hij het: een grote ronde rijden zonder enige vorm van druk gaat hij misschien wel nooit meer meemaken. En Alex Molenaar is door het dolle heen, een week voor de start in het Baskenland. „2020 is een klotejaar dat ik graag positief wil eindigen.” En wie kan nou zeggen bij de grote jongens te debuteren met een grote ronde?

Rond de 130ste plaats

In de eerste etappe smakt Inkelaar al tegen de grond. Hij heeft veel last van zijn rug en ploetert zich door de ritten die volgen. Hij finisht meestal rond de 130ste plaats. Schelling heeft het beter voor elkaar, voelt in de zevende rit zelfs dat hij de sterkste is van een kopgroep die uiteindelijk net niet voor de overwinning kan sprinten. Molenaar is een beetje geschrokken van het niveau. Het gaat vaak zo hard dat hij zich geen enkele illusie maakt, en blij zou zijn met „een keertje toptwintig.”

De debutanten zijn moe, na twee weken koers. Zo lang achter elkaar fietsten ze nog nooit. Schelling voelt het aan zijn bovenbenen als hij de trap af moet. Molenaar heeft ook pijn, maar het is weer niet zo dat hij „in een rolstoel” moet, terwijl Inkelaar het routeboek steeds dunner ziet worden. Hij is blij als hij zondag Madrid heeft gehaald.

Ze rijden hun eerste grote ronde door een land dat de hekken sluit zodra de renners gepasseerd zijn. In plaats van toeschouwers staan er mannen met geweren langs de kant. De Alto de l’Angliru was zondag zo verlaten dat ze zichzelf naar adem hoorden happen. Mensenmassa’s zijn hen voorlopig vreemd. Ide Schelling vindt dat „gek”. Alex Molenaar „jammer”. Kevin Inkelaar vindt het wel wat hebben. Die stilte, de zon die fraai onderging. Hij kon er extra door genieten, in het besef dat wat hij aan het doen was niet voor iedereen is weggelegd.