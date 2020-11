Albert Verlinde stapt op bij Stage Entertainment

Albert Verlinde stapt per 1 december op als algemeen directeur bij Stage Entertainment Nederland. Dat laat het theaterproductiebedrijf dinsdag weten in een persbericht. De 59-jarige producent zegt na twintig jaar theater te maken „een andere weg in te willen slaan”.

Verlinde zou al langere tijd wachten op een logisch moment om te vertrekken bij het bedrijf. Nu de programmering voor de komende periode rond is, zegt hij dit met een gerust hart te kunnen doen. De producent wil zich blijven inzetten voor de theatersector, onder meer als voorzitter van het Nationaal Theaterweekend.

Verlinde richtte in 1999 theaterbedrijf Albert Verlinde Entertainment op. In 2015 fuseerde het bedrijf met Joop van den Ende Theaterproducties, tot Stage Entertainment Nederland. Verlinde kreeg de leiding in handen. Hij produceerde onder meer de musicals The Lion King, Mamma Mia!, TINA en The Bodyguard. Stage Entertainment bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en zegt de zoektocht naar zijn vervanging te hebben gestart.