Ajax boekt dankzij bliksemstart belangrijke eerste Europese zege

Ajax heeft drie belangrijke punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland. De Amsterdammers wonnen hun derde Champions League-duel na een sterke start uiteindelijk met 1-2. Door de eerste zege van dit seizoen in de hoogste Europese competitie staat Ajax nu tweede in de poule, al heeft het een gelijk aantal punten (4) als het Italiaanse Atalanta Bergamo, dat thuis hard onderuit ging tegen koploper Liverpool (0-5).

Het elftal van trainer Erik ten Hag kwam in de eerste helft opvallend goed uit de kleedkamer. Met nog geen minuut op de klok was het de Braziliaan Antony die diagonaal raak schoot op aangeven van aanvoerder Dusan Tadic, die de bal even daarvoor knap meenam het zestienmetergebied in. Binnen een kwartier maakte Tadic ook feilloos de 0-2 uit een indirecte vrije trap op luttele meters van het Deense doel. Ajax kreeg die vrije trap nadat doelman Mikkel Andersen een terugspeelbal opraapte.

Maar al snel rechtte FC Midtjylland de rug. De regerend Deens kampioen en huidige nummer drie van de Deense Superligaen maakte snel de aansluitingstreffer via Anders Dreyer. De oud-speler van SC Heerenveen kon vrij doorlopen richting doelgebied en haalde effectief de trekker over. Tot het rustsignaal kwamen de Denen er vaak gevaarlijk uit en kon Ajax zijn voorsprong maar ternauwernood behouden.

Matige tweede helft

In het tweede helft kwam Ajax, dat met name aan de bal weinig liet zien, nauwelijks in zijn ritme en was nagenoeg hetzelfde spelbeeld zichtbaar. Nog even dacht Antony de bevrijdende derde treffer te maken, maar zijn doelpunt werd na lang overleg tussen scheidsrechter en videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. In het restant van het duel werd niet meer gescoord en kon Ajax ondanks het matige spel drie belangrijke punten bijschrijven.

Ajax speelt op 25 november zijn volgende wedstrijd in de Champions League, thuis tegen opnieuw FC Midtjylland dat met nul punten laatste staat. Liverpool is na drie wedstrijden koploper met negen punten uit drie wedstrijden.