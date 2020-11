AFM waarschuwt voor te hoge hypotheekleningen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor oprekken van leennormen waardoor huiseigenaren zich dieper in de schulden kunnen steken.

Om consumenten beter te beschermen heeft de overheid na de financiële crisis van 2008 de normen voor hypotheekleningen aangescherpt. De laatste jaren is die voorzichtigheid echter geleidelijk minder geworden, stelt de toezichthouder. AFM-voorzitter Laura van Geest ziet in de coronacrisis reden hier nu „extra alert” op te zijn.

Het maximale hypotheekbedrag is de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd naar maximaal 100 procent van de woningwaarde. Tegelijkertijd heeft de overheid mogelijkheden voor huizenkopers gecreëerd om zich extra in de schulden te steken. Zo mogen investeringen in verduurzaming van een woning (deels) bovenop het maximale hypotheekbedrag geleend worden. Ook bieden gemeenten kredieten aan die de leennorm ondermijnen. Zogeheten ‘starterskredieten’ helpen kopers die niet genoeg kunnen lenen voor de beoogde woning het gat toch te overbruggen.

Prijsopdrijving

De AFM wijst erop dat starters met een dergelijke lening niet geholpen zijn. „Meer krediet lost het onderliggende probleem van een te laag woningaanbod niet op. Het werkt prijsopdrijvend en vergroot daarmee de afstand van starters tot de woningmarkt alleen maar meer”, zegt Van Geest. Volgens de AFM is er maar één echte oplossing: meer woningen bouwen.

De toezichthouder is er ook bezorgd over dat sommige financiële verplichtingen van huizenkopers niet op de radar verschijnen van de hypotheekverstrekkers verschijnen. Huizenkopers kunnen sommige leasecontracten en studieschulden verzwijgen bij hun hypotheekaanvraag. Daardoor kan het berekende niveau van de maandlasten – en daarmee de maximale hoogte van hun hypotheeklening – hoger uitvallen. De AFM vindt dat riskant, temeer omdat – zo bleek deze zomer uit onderzoek – doorsneehuishoudens in Nederlanders soms maar enkele duizenden euro’s bezitten om tegenslagen als werkloosheid op te vangen. Tegen die achtergrond pleit de AFM ervoor ook studieschulden te laten registreren door het Bureau Kredietregistratie.

De toezichthouder kondigt nader onderzoek aan naar leengedrag en overkreditering van starters op de woningmarkt. Hoewel nog weinig problemen zichtbaar zijn, vreest de AFM dat die zich in de toekomst wel gaan voordoen.

