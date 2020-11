Adviseur van curator Miss Etam had dubbelrol

De curator van modeketens Miss Etam, Steps en Claudia Sträter maakte in aanloop naar de doorstart gebruik van de diensten van een financieel adviseur die nauwe banden heeft met Martijn Rozenboom, de latere koper. Curator Kees van de Meent vroeg de accountant, Tim Everts, om geldstromen bij de winkelketens in kaart te brengen. Na het afronden van de doorstart bleef Everts bij Miss Etam betrokken. De curator wil nu, na vragen van NRC, onderzoek gaan doen.

Op verzoek van de curator kreeg Everts onder meer inzicht in de voorraden in de winkels en de huurcontracten van de filialen, blijkt uit correspondentie die is ingezien door NRC, en gesprekken met betrokkenen. Sinds de doorstart wordt diezelfde Everts betrokken bij de aansturing van Miss Etam door Rozenboom en zijn team.

Dat de curator Everts inschakelde, is opvallend. De accountant maakte afgelopen jaren regelmatig deel uit van het team van Rozenboom, wanneer die problematische bedrijven kocht. Bij de doorstart van Op = Op Voordeelshop werd Everts door Rozenboom aangesteld om het bedrijf te leiden. De poging om modemerk SuperTrash nieuw leven in te blazen, liep via een holding van Everts. Toch was het achter de schermen Rozenboom die de doorstart leidde, zeiden bronnen eerder tegen NRC.

Dit jaar was Everts volgens ingewijden bovendien betrokken bij de verkoop van de restanten van kledingmerk Didi, dat begin 2020 failliet ging. De overgebleven kleding werd door de curator van Didi verkocht aan Rozenboom en FNG, maar werd verkocht in outlets die gehuurd werden door een bedrijf waarvan Everts de enige bestuurder is, Unlimited Retail.

Reputatie van koper Rozenboom

Over de recente doorstart van Miss Etam en de andere FNG-winkels is veel te doen. Dat heeft onder meer te maken met de reputatie van koper Rozenboom: hij meldde zich afgelopen jaren veelvuldig bij failliete bedrijven met de belofte dat hij werk zou maken van een doorstart. Die pogingen mislukten veelvuldig, waarna Rozenboom de voorraden verkocht en de bedrijven opdoekte.

Ook voor de vroegere FNG-ketens voorzag hij een „mooie toekomst”. Maar op de dag dat hij formeel eigenaar werd verkocht hij twee merken, Claudia Sträter en Expresso, aan kledingketen Van Uffelen, een partij die zich eerder óók bij de curator had gemeld. De overgebleven winkelketens liggen al wekenlang vrijwel stil, zeggen werknemers. Ook daarvoor zoekt Rozenboom in stilte naar een koper.

Gevraagd naar de rol van Everts laat curator Kees van de Meent weten dat hij de accountant heeft gevraagd vanwege goede ervaringen in het verleden. Van de Meent leerde Everts kennen bij het faillissement van kledingmerken McGregor en Gaastra in 2017, waarbij een kantoorgenoot van hem optrad als curator. De 31-jarige Drent vervulde toen vanuit adviesbedrijf Deloitte de rol van boedelaccountant. De twee ketens maakten kort daarop een doorstart onder twee investeerders: Rens van der Schoor en Martijn Rozenboom. Die reddingspoging mislukte al na een maand.

Afspraken over rol bij doorstart

Van de Meent wist naar eigen zeggen dat Everts in het verleden „een opdracht heeft gedaan” voor Rozenboom. „Dit is een adviseur die zijn vak verstaat, dat zal meneer Rozenboom ook zijn opgevallen.” De curator benadrukt dat hij Everts’ eenmansadviesbureau Valêre Finance bij FNG inschakelde voor een „afgebakende taak”.

De accountant speelde volgens hem geen rol bij het taxeren van de goederen en heeft ook geen inbreng gehad in het verkoopproces. Dat werk werd gedaan door andere organisaties, aldus de curator. „Toen Rozenboom zich meldde als mogelijke koper werd voor ons duidelijk dat hij uiteraard geen enkele rol moest hebben in het traject. Dat hebben we met hem besproken en daar was hij het mee eens.” Ook werd met Everts afgesproken dat hij geen enkele rol mag hebben bij de doorgestarte bedrijven, zegt Van de Meent. „Als hij werkt voor de boedel, dan werkt hij alléén voor de boedel. Dan kan hij niet ook voor de doorstarter werken.”

Toch is dat volgens medewerkers op het hoofdkantoor van Miss Etam exact wat nu gebeurt. Rozenboom leidt de modeketens met een team, maar Everts is nog steeds betrokken, ditmaal via zijn andere BV, Unlimited Retail. Medewerkers van Miss Etam moeten informatie over de voorraad nog altijd delen met onder meer Everts. NRC is in het bezit van correspondentie hierover waarbij zijn Unlimited Retail-adres opduikt. Het zijn berichten van soms meer dan een maand na de doorstart.

Medewerkers bevestigen de betrokkenheid van Everts. „Als het gaat om het verplaatsen van voorraden bijvoorbeeld, dan moet het team van Rozenboom eerst overleggen met Tim. Hij moet er een klap op geven, anders gebeurt het niet.” Ook stellen medewerkers dat de accountant ook na de doorstart af en toe nog op het hoofdkantoor verscheen.

Dat Van de Meent de hulp van Everts inschakelde, is niet verboden, zeggen andere curatoren. Zolang de accountant geen invloed had op de taxaties en alle kandidaat-kopers dezelfde informatie kregen, is zijn betrokkenheid te verdedigen. Tegelijkertijd vinden sommigen het „saillant” en „niet wenselijk”. Ze wijzen op de code van curatorenbranchevereniging Insolad: schijn van belangenverstrengeling zoveel mogelijk voorkomen en bovendien niet verkopen aan personen met wie een curator „direct of indirect in een persoonlijke of zakelijke verhouding staat”.

De curator wil na vragen van NRC onderzoek doen naar rol van accountant

Van de Meent reageert verbaasd als hij gevraagd wordt naar de huidige rol van Everts. De curator laat weten dat hij contact had met de accountant en dat die zijn betrokkenheid bij de doorstart ontkent. Van de Meent: „Ik ga onderzoeken of dat juist is. Mocht blijken dat hij wel op enige wijze betrokken is bij de doorstarter, dan is dat een flagrante schending van de gemaakte afspraken en reden de samenwerking onmiddellijk te beëindigen.”

Etam-eigenaar Martijn Rozenboom bevestigt dat hij Everts goed kent, maar pas na de doorstart ontdekte dat de adviseur voor de curator werkte. Dat de accountant ook nadien nog betrokken is volgens Rozenboom „compleet onjuist”. Hij zegt de mails waarin Everts opdook niet te kennen. „Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ik zie ze niet in mijn mailbox.” Everts ging niet in op verzoeken te reageren.