Aanslagpleger Kurtim F. trof Wenen in het kloppend hart

De 20-jarige Kurtim F. had geen betere plek kunnen verzinnen om in het wilde weg te schieten dan Schwedenplatz.

Schwedenplatz is een enorm plein tussen de oude binnenstad van Wenen en het Donaukanaal. In de nauwe straatjes eromheen zitten de leukste bars, hipste clubs en beste ijscomannen van de stad. Het is ook een populaire woonwijk: in de hoge, oude herenhuizen wonen en werken veel mensen, verspreid over talloze appartementen met krakend parket. Op straat staan bankjes waarop jong en oud kletsen, telefoneren, uitpuffen met boodschappen of op een afspraak wachten.

In deze wijk, ook wel ‘de Bermudadriehoek’ genoemd, woont alles door elkaar: gepensioneerden en minder bedeelden in gesubsidieerde flats, yuppen in penthouses, studenten die woonruimte delen. Trams, stadsbussen en metro’s stoppen op Schwedenplatz. In het Donaukanaal liggen restaurantboten. De boot naar Bratislava vertrekt er ook. Aan de werven zitten strandcafés met luie stoelen. Aan de andere oever begint de joodse wijk.

Vrouwen rennen weg, nabij de Staatsopera in Wenen. Foto Joe Klamar/AFP

Kurtim F. (sommigen zeggen Kujtim F. of Kurtim S.) heeft, kortom, Wenen in zijn kloppende hart getroffen. Op Allerzielen nog wel, en tijdens een extreem milde novemberdag waarop velen nog even op stap gingen voor dinsdag de lockdown begon.

Geradicaliseerd

Veel details over wat er precies is gebeurd maandagavond en -nacht blijven schimmig. Wel werd dinsdagmiddag duidelijk dat de autoriteiten nu denken dat Kurtim F. alleen handelde. Maar onduidelijk is nog hoe georganiseerd de hele operatie was en op hoeveel plekken die precies plaatsvond. Sommigen denken dat deze aanslag een haastklus was, paniekerig, op de gok bijna.

Het schieten begon rond acht uur ’s avonds bij de synagoge in de Seitenstettengasse, vlakbij Schwedenplatz. Een van de laatste terreuraanslagen in Wenen, door een Palestijns moordcommando in 1981, was óók daar. Maar maandagavond was de synagoge, bijna onzichtbaar in een rij negentiende-eeuwse huizen, potdicht. De tempel was gesloten, het bijbehorende kantoor ook.

Wist de schutter dat niet? Vuurde hij daarom op omliggende restaurants? Was de aanslag gepland voor een latere datum en werd die haastig naar voren gehaald vanwege de lockdown? Die vragen moeten komende tijd beantwoord worden.

Kurtim F. was, jong als hij was, in 2018 een van de negentig Oostenrijkse Syriëgangers. Verder dan Turkije kwam hij niet: de Turken stuurden hem terug naar Wenen, waar hij als kind van Noord-Macedonische ouders was geboren en getogen. In 2019 kwam hij, als aanhanger van een terreurorganisatie, met een kompaan voor de rechter. „Ik wilde weg van huis”, vertelde hij volgens Oostenrijkse media. Hij lag met zijn moeder overhoop. Zijn vader was, zoals vaak bij geradicaliseerde jongens, afwezig. Toen de rechter vroeg wat hij van Islamitische Staat verwachtte, antwoordde hij: „Een beter leven. Een eigen huis, eigen inkomen.”

Hij kreeg twee jaar gevangenisstraf. Zijn advocaat pleitte voor strafverlichting omdat dit een jong, beïnvloedbaar iemand was: „Als deze twee niet de moskee hadden bezocht maar een kungfu-school, waren ze naar Tibet gegaan en monnik geworden.” Eind 2019 kwam Kurtim F. al vrij, vanwege zijn leeftijd. Hij zou de radicale islam hebben afgezworen.

Tsjetsjenen en Balkanezen

In Oostenrijk wonen relatief veel geradicaliseerde moslims. Velen komen uit Tsjetsjenië en de Balkan. Zij zouden de illegale wapenhandel richting West-Europa runnen, via de Balkanroute. Op video’s van maandag is Kurtim F. met een lang geweer te zien, dat verboden is in Oostenrijk. Mogelijk komt het uit dit circuit.

Andere Europese metropolen werden afgelopen jaren door islamitische aanslagen getroffen – Parijs, Madrid, Berlijn, Brussel, Londen. Wenen, een stad met 1,9 miljoen inwoners waar internationale organisaties als de VN, OVSE en OPEC zijn gevestigd, bleef ervan verschoond. Oostenrijk is een neutraal land. Het doet niet mee aan oorlogen in het Midden-Oosten. Wenen voelde altijd veilig. Je zag nauwelijks agenten op straat. Gebouwen werden niet zichtbaar beveiligd. Iedereen nam het openbaar vervoer, ook ’s avonds laat.

Politieagenten fouilleren een man in het centrum van Wenen, kort na de aanslag. Foto Roland Schlager/AFP

Velen vroegen zich wel af wanneer Wenen ‘aan de beurt’ was. Vorige week richtten islamitische activisten vernielingen aan in een Weense kerk. Ook hier werden aanslagen verijdeld. Je kreeg als vrouw meer opmerkingen naar je hoofd dan in Brussel of Rome. Maar verder gebeurde er niets. Tot maandagavond. Er vielen vijf doden, inclusief Kurtim F., en 22 gewonden.

Twee jaar geleden vochten de conservatieve ÖVP van kanselier Sebastian Kurz en de radicaal-rechtse FPÖ een machtsstrijd uit bij de Oostenrijkse inlichtingendienst BVT. Gevoelige informatie uit buurlanden lekte uit. Oostenrijk stapte uit sommige Europese overlegorganen. Toch, verzekeren ingewijden, is de samenwerking goed. Of deze episode de BVT hinderde bij het opsporen en verijdelen van aanslagen als deze, moet nog blijken. Inwoners prezen de efficiëntie van politie, leger en hulpdiensten, die snel ter plekke waren.

Kanselier Kurz zei dinsdag: „Onze vijanden zijn nooit mensen uit andere landen. Het zijn mensen die terreur gebruiken.” Hij roemde de solidariteit van Oostenrijkers. Die mentaliteit werd maandagavond breed geëtaleerd. Oostenrijkers riepen elkaar op geen video’s te plaatsen. Overal meldden mensen zich om gestrande personen een logeerbed of bank aan te bieden. In de Staatsoper en het Konzerthaus werd pas na de voorstelling verteld wat er buiten gebeurde. Bezoekers konden pas rond middernacht naar huis. Tot die tijd ging de muziek gewoon door. Haydn, Mozart, moderne percussie – deze stad krijg je er niet makkelijk onder.