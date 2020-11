Aanslag Wenen toch gepleegd door één dader

De Oostenrijkse autoriteiten gaan er vanuit dat de aanslag in Wenen maandagavond toch is gepleegd door één dader: de 20-jarige man die door de politie werd doodgeschoten. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Eerder op de dag was nog een klopjacht gaande op een mogelijke tweede dader. Verder heeft de politie veertien mensen aangehouden in verband met de aanslag.

Maandagavond om 20.00 uur werd de eerste melding gemaakt van een schietpartij in de Oostenrijkse hoofdstad. Agenten waren snel ter plaatse en wisten de dader om 20.09 uur dood te schieten, aldus Nehammer. Zonder hun „snelle interventie” had de aanslag veel dodelijker kunnen zijn. Bij de schietpartij kwamen vier mensen om het leven en raakten 23 mensen gewond. Drie van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De 20-jarige dader, die in het bezit was van zowel een Oostenrijks als Noord-Macedonisch paspoort, droeg tijdens de aanval een explosievengordel. Deze bleek achteraf nep te zijn. Eerder op de dag omschreef minister Nehammer hen als een „een IS-sympathisant”. Volgens bondskanselier Sebastian Kurz ging het om een „duidelijke islamistische aanslag”.

De politie heeft bij achttien woningen huiszoekingen verricht. Ook de woning van de 20-jarige dader werd doorzocht. Hier werden aanwijzingen gevonden dat hij een radicaal-islamistisch motief had. Ook had hij volgens Oostenrijkse media vorig jaar geprobeerd om naar Syrië af te reizen om zich daar aan te sluiten bij Islamitische Staat.