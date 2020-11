Winkelier kende beste zomermaanden ooit

Na een teleurstellende lente kenden veel winkeliers dit jaar een uitzonderlijk goede zomer. De omzet van de Nederlandse detailhandel steeg in de maanden juli, augustus en september in recordtempo: met 9,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdagochtend bekendgemaakt.

Niet eerder sinds het statistiekbureau vijftien jaar geleden met zijn huidige meetmethodes begon, nam de omzet in de sector zo snel toe. In Europese zin behoort Nederland daarmee tot de kopgroep. Alleen in Noorwegen en Litouwen namen de winkelverkopen vorig kwartaal nóg sneller toe. Ook in absolute zin brak de detailhandel de afgelopen maanden een record. De winkelverkopen lagen hoger dan in elke andere zomer sinds 2005. Alleen in het vierde kwartaal van vorig jaar werd meer verkocht, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Maar, voegt hij meteen toe, dat kwartaal is altijd aanmerkelijk beter vanwege de Sinterklaas- en kerstinkopen.

De nieuwste cijfers zijn een flinke verbetering in vergelijking met de maanden waarin Nederland te maken had met een intelligente lockdown en de winkelstraten nagenoeg uitgestorven waren. In maart nam de omzet slechts bescheiden toe, met 3,5 procent en in april was zelfs sprake van 1,5 procent krimp. Dat de cijfers toen niet slechter uitvielen, was overigens voor een groot deel te danken aan supermarkten en bouwmarkten. Bij veel andere winkels was juist sprake van forse krimp.

Winkeliers optimistisch

Ook in het derde kwartaal waren er grote verschillen tussen onderscheiden segmenten, laten de CBS-cijfers zien. Kledingwinkels verkochten ruim 3 procent minder dan in de zomer van vorig jaar, een nieuwe tegenvaller na de terugval van bijna 30 procent in het tweede kwartaal. Bij schoenenwinkels was de krimp vorig kwartaal zelfs bijna 5 procent. Een kwartaal eerder leverden zij nog een kwart aan omzet in.

Bouwmarkten kenden dit voorjaar een luxeprobleem: terwijl de winkelstraat uitgestorven was, stroomden hun winkels vol. Dat leidde tot ongemak.

Beter ging het winkels die spullen verkopen voor in en rond het huis. Een harde verklaring daarvoor heeft Van Mulligen niet. „We vragen mensen daar niet specifiek naar. Maar ik kan me voorstellen dat het feit dat veel vakanties in het water vielen een rol speelt. Dat mensen dachten: laat ik dan maar aan het huis gaan klussen, en dan hun vakantiebudget gebruikten voor de verbouwing van de badkamer of nieuwe meubelen. Hetzelfde zie je bij de woningmarkt, die nog steeds goed draait.”

Doe-het-zelfzaken

De sterkste toename was vorig kwartaal zichtbaar bij doe-het-zelfzaken en verkopers van keukens en vloeren. Zij zagen hun omzet vorig kwartaal met bijna 19 procent toenemen in vergelijking met vorig jaar. In winkels voor meubilair en inrichting werd ruim 17 procent meer omgezet. De verkoop van recreatieartikelen, zoals sportkleding en kampeerspullen, nam eveneens sterk toe, met bijna 14 procent.

De goede zomermaanden hebben een positieve invloed op het gemoed van veel winkeliers, constateert het CBS na een rondgang. Meer dan een derde van ondervraagde ondernemers verwacht dat zijn omzet ook komend kwartaal toeneemt, terwijl nog geen 15 procent uitgaat van krimp. Aan het einde van vorig kwartaal hadden de pessimisten nog licht de overhand.