Voetbaltrainer en scout Tonny Bruins Slot overleden

Voetbaltrainer- en scout Tonnie Bruins Slot is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Ajax maandagochtend, de club waarvan hij sinds vorig jaar Lid van Verdienste was. Bruins Slot was jarenlang assistent van onder meer Johan Cruijff en Ronald Koeman en werkte voor onder meer FC Barcelona, AZ en PSV, maar vooral voor Ajax. Als speler kwam hij alleen uit voor Blauw-Wit en AZ’67.

Bruins Slot was in de jaren tachtig en negentig zijn tijd vooruit in de manier waarop hij talenten scoutte en tegenstanders analyseerde, namelijk door minutieus beelden te bestuderen. Een werkwijze die in het profvoetbal inmiddels veel gebruikelijker is dan destijds. Behalve voor Ajax, Barcelona, PSV en AZ deed Bruins Slot dat ook voor het Nederlands elftal.

„Cruijffiaans”

Ajax was de enige topclub die Bruins Slot kortstondig als hoofdtrainer diende. In 1985 nam hij de functie over na het ontslag van Aad de Mos. Ajax werd onder Bruins Slot vervolgens landskampioen. In 2002 en 2004 won hij die prijs opnieuw, toen als assistent van Ronald Koeman. Als assistent van Johan Cruijff won hij met Barcelona in 1989 de Europacup II en in 1992 de Europacup I, het toernooi dat nu de Champions League heet.

Voor Ajax was Bruins Slot tot voor kort nog actief. Hij verzorgde wedstrijdanalyses en rapporteerde aan hoofdtrainer Erik ten Hag. Zo bekeek hij onlangs nog de Engelse kampioen Liverpool, voorafgaand aan het Champions League-duel van twee weken geleden. Huidig directeur Voetbalzaken Marc Overmars: „Hij keek anders naar voetbal dan de meeste mensen om ons heen, refereerde vaak aan zijn jaren met Johan Cruijff. Tonny had een Cruijffiaanse inslag van denken. Wij leerden veel van hem en zullen hem missen.”

Bruins Slot was al geruime tijd ziek.

