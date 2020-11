De laatste riviervissers van Nederland

Het leven van een paling begint doorgaans diep in het zoute water van de Sargassozee, zeker 5.000 kilometer van de Nederlandse kust, in de Atlantische Oceaan tussen Noord-Amerika en Europa. Van daaruit drijft-ie richting Europa en eet hij zich in de Nederlandse wateren vet, om, eenmaal geslachtsrijp, het hele eind terug te zwemmen en voor nieuwe palingen te zorgen.

Onderweg trotseert de paling – preciezer: de schieraal, het type paling waar het hier om gaat – giftige stoffen, pompgemalen, tropische stormen en natuurlijke vijanden zoals de meerval en de aalscholver.

Maar midden in Nederland stuiten de vissen nog op één laatste horde voordat ze vrije uittrek naar de Noordzee hebben: de energietransitie.

Als deel van een sluizencomplex in de Nederrijn bij het Betuwse Maurik zorgen al sinds 1988 een viertal turbines voor energie bij zeker 7.000 huishoudens in de omgeving. Één probleem: de paling op doortocht dreigt in al deze duurzame ambities te worden vermalen door de turbineschroeven.

Nu zou Nederland Nederland niet zijn of ook híer zou een oplossing voor zijn bedacht. Enter de vistrap, uit 2004, waarlangs vissen veilig langs de waterkrachtcentrale worden gevoerd teneinde hun weg aan de andere kant van de sluis te kunnen vervolgen. Toch bleek deze vondst niet voldoende om alle palingen van de vermalingsdood te redden.

Tot geluk van de vissen verschenen in 2013 Frans en Frans Komen ten tonele. Het tweetal – senior een vroege zeventiger, junior bijna veertig – zet sindsdien elk jaar tussen september en medio november netten uit in het gebied vóór de centrale. Daarmee halen ze per dag honderden palingen – eerder dreven de alen als larven richting West-Europa om voor de kust als glasaal te worden gevangen, die vervolgens werden uitgezet in onze binnenwateren – uit het water, om ze vervolgens aan de andere kant van de sluis er weer in te gooien. Zo reduceren de vissers het aantal alen dat tóch vermalen raakt tot bijna nul. Eenmaal aan de andere kant van de sluis trekken de vissen ongehinderd door richting Amsterdam-Rijn en Noordzeekanaal, waar ze zich in het overgangsgebied tussen zoet en zout water extra vol eten voor de reis terug naar de Sargassozee, waar ze gaan paaien.

Volle maan

„Het is net volle maan geweest, dus de netten zitten weer vol”, stelt senior tevreden vast, terwijl junior-Frans zwarte tonnen met telkens vijftien palingen vult. De vissen vervullen hem ook na 45 jaar op het water nog altijd met ontzag. „Sommigen zijn wel dertig jaar oud wanneer we ze vangen. En ze zwemmen duizenden kilometers. Dat zie ik jou ze niet nadoen!” De oude Komen tilt de tonnen – met soms wel dertig kilo vis erin – schijnbaar moeiteloos de terreinwagen in en rijdt die vervolgens naar de andere kant van de sluis, om ze daar door zijn zoon in het water te laten kieperen. „Kijk, daar hebben we onze vriend”, wijst junior een meeuw langs de waterkant aan. „Al vier jaar lang wacht deze meeuw ons hier op, in de hoop wat visjes te kunnen scoren. Vanaf de eerste dag in het jaar dat we hier zijn, begin oktober, tot de laatste, half november, is hij erbij.”

De vangst van vandaag bedraagt 297 stuks, noteert een politie-pensionado van de vissersbond vlijtig. 413 kilogram, een week eerder – vlak vóór volle maan, als de vissen veel dieper zwemmen – waren dat er nog er maar 99. „Dat gaat weer de goede kant op, mannen”, roept hij het tweetal bemoedigend toe vanaf de kade.

Een voorwaarde voor de ontheffing die de twee ontvingen om dit werk te kunnen doen is dat er een sportvisser mee gaat om hen te controleren. „Daar hebben we zelf ook baat bij”, vertelt de vrijwilliger van dienst desgevraagd. „Want ik hoop dat ik op een dag zélf weer op paling mag vissen. Maar daarvoor moeten we eerst laten zien dat de palingstand weer op peil is. En daar helpen deze mannen bij.”

Zijn betrokkenheid bij de vissende vader en zijn zoon wordt hem in kringen van sportvissers overigens vaak als verraad aangerekend. Voor sport- en hengelvissers zijn beroepsvissers als vader en zoon-Komen als een natuurlijke vijand die de rivier waar zij hun hobby in willen uitoefenen voor hun ogen leegvissen. Soms slaan ze zelfs dreigende taal uit tegen de vissers en de vrijwilligers die op hen toezien. „Maar ik heb als agent nog op het Rokin gestaan bij de kroning van koningin Beatrix.”