Van Baudet tot Omtzigt

Zaterdagavond presenteerde Forum voor Democratie in de Rotterdamse Ahoy via een livestream zijn toptien van kandidaten voor de Tweede Kamer. De meeste indruk maakte op mij het sprongetje bij het podium van Wybren van Haga, geroyeerd door de VVD en nu nummer acht bij FvD.

Het was een kwiek sprongetje, spontaan ogend, maar ongetwijfeld thuis voor de spiegel geoefend. Toen hij was geland, riep hij uitgelaten naar de vrijwel lege zaal: „Ik ben opgenomen in de moederschoot van Forum.”

Tegelijk had het iets zieligs, want hoe groot zijn je kansen als nummer acht wanneer je partij in de peilingen steeds dieper valt? Het gaat slecht met FvD, de partij verliest vooral veel terrein aan de PVV. Sinds leider Thierry Baudet in het gevlij probeert te komen bij opstandige boeren, het coronavirus bagatelliseert en zelfs GeenStijl hem niet meer rechts genoeg is, smelt het vertrouwen van de kiezers zienderogen weg.

Aan het einde van de bijeenkomst in Rotterdam riep Baudet dat FvD „staat voor het boerenland” en dat „wij ons land gaan heroveren”. Zou dat betekenen dat heel Nederland „boerenland” moet worden? Je weet het bij Baudet nooit helemaal zeker. Zo wil hij de Nederlandse identiteit bewaren, maar verzint hij een verkiezingsleus met kreupel Nederlands: „Stem Nederland terug’’. Je kunt in het Nederlands veel met ‘terug’ doen – bijvoorbeeld ‘terugdoen’– maar ‘terugstemmen’ bestaat niet.

Nummer vier op de FvD-lijst is Joost Eerdmans, die zich voor elk karretje laat spannen als het maar naar rechts overhelt. We zagen hem zondagmorgen terug in het tv-programma WNL Op Zondag, waar de linkse gast doorgaans een eenzame, nagelbijtende zonderling is. Eerdmans bleek verguld met zijn vierde plek (achter Theo Hiddema en… Nicki Pouw-Verweij!) op de lijst van „deze prachtige, bruisende partij”.

Naast hem zat CDA’er Pieter Omtzigt, die mij een veel bekwamere politicus lijkt dan de hele toptien van FvD sámen. Omtzigt doet nuttig werk als controlerend Kamerlid, al vergaloppeert hij zich weleens, zoals in 2017 toen hij „onzorgvuldig handelde’’ (zijn eigen woorden achteraf) bij een bijeenkomst over de crash van de MH17.

Helaas laat hij zich in de publiciteit wel erg gretig de rol van de Robin Hood van het Binnenhof aanleunen. Het is goed dat hij het opneemt voor belazerde belastingbetalers en andere slachtoffers van de bureaucratische overheid, maar de laatste tijd begint hij ook steeds meer te waarschuwen voor een revolutie in Nederland, veroorzaakt door een falende overheid.

In mijn oren klinkt dat als gevaarlijke, populistische taal. Het is de taal van een politicus die aan de macht heeft geroken en zelf de lakens wil gaan uitdelen. Eerst in het CDA, waar hij zich al moeilijk kon neerleggen bij de overwinning van Hugo de Jonge. En als het in het CDA niet lukt, begint hij misschien wel voor zichzelf. Net als destijds Pim Fortuyn en Geert Wilders.

Baudet heeft Omtzigt al in 2017 aangeprezen als premier van Nederland: „Als u Omtzigt als premier wilt, moet u op ons stemmen.” Hij vond Omtzigt zeer eurosceptisch en sceptisch over moslimimmigratie. Baudet zag het al voor zich: een kabinet met FvD, PVV en CDA. „Dan kunnen we een aantal noodzakelijke veranderingen realiseren.”

Een revolutie heb je dan niet eens meer nodig.

