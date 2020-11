Tientallen doden in Ethiopië bij aanval op dorp

In Ethiopië zijn zondag tientallen mensen gedood bij een aanval op hun dorp in de regio Oromia. Daar viel een grote groep gewapende mannen binnen, die mensen aanvielen en huizen verbrandden. Zo’n zevenhonderd mensen zijn ontheemd na de verwoesting van het dorp. De autoriteiten spreken van 32 dodelijke slachtoffers. De internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International laat weten van ooggetuigen zelfs te hebben gehoord over een dodental van ruim vijftig.

Vermoed wordt dat leden van het Oromo Bevrijdingsfront (OLA) of een afsplitsing daarvan achter het geweld zitten. Die rebellenorganisatie zegt te strijden voor een betere positie van de Oromo, de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië. Veel Oromo voelen zich in delen van het land economisch en politiek achtergesteld. De slachtoffers in het aangevallen plaatsje Gawa Qanqa waren volgens Amnesty voornamelijk Amharen. Hoewel Amharen een kleinere bevolkingsgroep vormen in Ethiopië, bekleden zij van oudsher veel machtsposities.

De aanval van zondag zou passen in het beeld van toegenomen spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Ethiopië. Premier Abiy Ahmed, die de eerder verbannen OLA en aanverwante groepen weer toeliet, heeft maandag laten weten „diep bedroefd” te zijn over het „aanhoudende moorden op basis van identiteit” in zijn land. Ahmed, zelf een Oromo, werd in 2018 verkozen met de belofte van eenheid, maar in de afgelopen maanden speelden meerder etnische en geografische conflicten weer op. Behalve onvrede onder de Oromo heeft de premier ook te stellen met onrust in de deelstaat Tigray, waar tegen zijn wens in oktober deelstaatverkiezingen werden gehouden.