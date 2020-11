Tien studenten gedood bij aanslag op universiteit in Kabul

Bij een aanslag op een universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandag ten minste tien studenten gedood. Vijftien mensen raakten gewond. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de Afghaanse autoriteiten. De aanval is nog niet opgeëist; de terreurorganisatie Taliban ontkent alle betrokkenheid.

„We weten niet of we te maken hebben met een gecoördineerde aanval of iets anders”, zei de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Tariq Arian, maandag tegen verslaggevers. „De vijanden van Afghanistan, de vijanden van het onderwijs, zijn de universiteit van Kabul binnengegaan”.

Meerdere personen vielen maandagochtend de campus binnen en vuurden willekeurig schoten af op aanwezigen, op een moment dat het zoals gewoonlijk druk was in het gebouw, meldt persbureau AP. Docenten en bewakers brachten studenten in veiligheid en begeleidden hen van het terrein. Afghaanse veiligheidstroepen hebben de campus inmiddels omsingeld en de wegen naar de universiteit afgesloten. Of de indringers zijn opgepakt, is niet bekend.

Ondanks een historisch vredesakkoord tussen de VS en de Taliban eerder dit jaar, neemt het geweld in Afghanistan de afgelopen maanden alleen maar toe. Al-Qaeda is nog steeds sterk verweven in de Taliban, waarschuwde een hoge functionaris van de Verenigde Naties vorige week in gesprek met de BBC. Een opvallende uitspraak, aangezien de Taliban eerder dit jaar met de VS overeenkwam alle banden met Al-Qaeda te verbreken.