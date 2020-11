Het is de week van de waarheid voor Amerika. Maar hoewel dinsdag de nieuwe president wordt verkozen, vrees ik dat het daarna niet klaar is met de onrust. Gaat de verliezende helft wel genoegen nemen met de overwinning van de tegenpartij? Wat het land zo mooi maakt, de vereniging van zo veel uiteenlopende extremen, lijkt de Verenigde Staten nu te verscheuren.

Ik moest aan Indonesië denken. Natuurlijk zijn vijftig staten niet hetzelfde als zestienduizend eilanden, maar toch verenigen deze twee landen op een vergelijkbare manier een omvangrijk gebied met honderden miljoenen mensen die uiterst verschillend in het leven staan.

Hoe diverser het land, hoe diverser ook de nationale keuken. Wist u bijvoorbeeld dat er in Indonesië 252 verschillende satés zijn? Ik ben daar achter gekomen door het satékookboek Indostok van Vanja van der Leeden. Zij won vorig jaar het Gouden Kookboek voor beste kookboek van het jaar met Indorock, een swingend boek dat de dikke laag stof van de traditionele Indonesische keuken afblies.

De opvolger heeft dezelfde ravissante stijl van strakke layout, streetart en smakelijke foto’s. Er zijn inleidende opmerkingen over exotische ingrediënten en barbecuetechnieken. Vrees niet voor een vossenjacht naar ingrediënten à la Ottolenghi, want één bezoek aan een goede, grote toko is volgens Van der Leeden genoeg.

Dan volgen recepten voor 36 soorten saté van vlees, vis, vegetarische en zoete ingrediënten. Bij niks van dit alles houdt Van der Leeden gelukkig rekening met de veilige eetwensen van ons Nederlanders. Alleen kipfilet en varkenskarbonade is niet genoeg, van geitenballen en kalfstong, zeeduivel en jackfruit, dáár maak je goede saté van.

Het geheim van goede saté is vettig vlees, klein gesneden, kort gemarineerd en nog korter op een loeiend hete barbecue gegrild. En zo kom ik bij mijn enige kanttekening bij dit boek.

Want waarom verschijnt zo’n boek in de wintermaanden? Wie gaat er nu voor zijn lol buiten barbecueën? Ik ken de reden wel – de aankomende feestelijke maanden zijn de beste tijd van het jaar om kookboeken te verkopen – maar ik snap hem niet. Je gaat nu ook geen boek met aspergerecepten uitbrengen, wil ik maar zeggen. Gelukkig bestaat er zoiets als een grillplaat of -pan, want een half jaar moeten wachten op deze sateetjes zou maar zonde zijn.

Vanja van der Leeden Indostok Nijgh & Van Ditmar 208 blz. € 22,50

