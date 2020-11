Stel uw vragen over de Amerikaanse verkiezingen aan NRC

De Amerikaanse verkiezingen worden gezien als de belangrijkste van een generatie. Na vier onstuimige jaren van het presidentschap van Donald Trump staat er voor Amerikanen veel op het spel. De verkiezingen worden bovendien gedomineerd door de pandemie van het coronavirus, die ook grote invloed heeft op het verloop van de stembusgang. Tientallen miljoenen hebben uit vrees voor besmetting al per post gestemd, waardoor vertraging dreigt bij de verwerking van stembiljetten. Tevens liggen juridische conflicten over de uitslag op de loer.

We geven u de gelegenheid om vragen te stellen aan onze correspondent Bas Blokker en Amerika-redacteur Merijn de Waal over de verkiezingen. Stel nu alvast je vragen en zij zullen die op dinsdag 3 november tussen 15.00 en 16.00 beantwoorden.

