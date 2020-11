Trump neemt het op voor supporters die bus Biden omsingelden

Trump verdedigt supporters die campagnebus Biden omsingelden

President Donald Trump heeft het zondagavond opgenomen voor enkele van zijn supporters die vrijdag een campagnebus van Trumps Democratische rivaal Joe Biden omsingelden op een snelweg in de staat Texas. De FBI liet zondag weten het voorval te onderzoeken. „Naar mijn mening hebben deze patriotten niets verkeerd gedaan”, twitterde Trump vervolgens. Daarna suggereerde hij dat de FBI eigenlijk onderzoek zou moeten doen naar extreem-linkse groeperingen die volgens hem „onze door de Democraten bestuurde steden platbranden”.

Op sociale media doken meerdere filmpjes op van de actie van de Trump-aanhangers. Te zien is dat de bus, waar in grote letters de naam van Biden op staat, aan alle kanten wordt omsloten door auto’s met Trump-vlaggen. Ze houden ogenschijnlijk enige afstand van de touringcar. Een witte auto - waarin volgens het journalistieke platform The Texas Tribune een of meerdere leden van Bidens campagnestaf zaten - wordt echter geramd en opzij geduwd.

Uiteindelijk probeerden sommige Trump-fans de bus wel tot stilstand te brengen, zeggen campagnemedewerkers van Biden tegen persbureau Reuters en CNN. De bus zou op een gegeven moment nog maar zo’n 30 kilometer per uur hebben gereden. Nadat medewerkers van Biden het alarmnummer hadden gebeld, kreeg de bus een politie-escorte. Joe Biden noch zijn running mate Kamala Harris zat overigens in het voertuig. De Democraten in Texas annuleerden later op vrijdag drie campagnebijeenkomsten, volgens The Texas Tribune uit „veiligheidsoverwegingen”.

Trump twitterde op zaterdag al beelden van het incident. „I LOVE TEXAS”, schreef hij daarbij. Een dag later zei hij tijdens een optreden in de staat Michigan dat zijn supporters Bidens bus „beschermden”. Biden reageerde zondag ook. „Zoiets hebben we nog nooit gezien. Tenminste, we hebben nog nooit een president gehad die dit een goede zaak vindt.”