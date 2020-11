Weer verdachte aangehouden voor fatale mishandeling Arnhem

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden voor de fatale mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem eind oktober. Het gaat om een minderjarige jongen uit die stad. Hij wordt later deze week voorgeleid aan de onderzoeksrechter, heeft de politie maandag bekendgemaakt.

In totaal zitten er nu zes verdachten vast in de zaak, onder wie vijf minderjarigen. Een jongen uit Westervoort is zondag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Drie verdachten blijven langer vastzitten, twee anderen horen maandag of ze worden vrijgelaten.

De 73-jarige Arnhemmer werd op woensdag 28 oktober rond 21.15 uur zwaar mishandeld door een groep jongeren in de Spijkerstraat in Arnhem. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Over het motief voor de mishandeling is nog niets bekend. De politie heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch noemde de fatale mishandeling vorige week op Twitter „vreselijk voor nabestaanden en erg voor heel Arnhem”.