Nanaia Mahuta: de eerste Maori – met moko kauae – op Buitenlandse Zaken

Nanaia Mahuta (50) geldt als de grootste verrassing in het maandag gepresenteerde nieuwe kabinet van Nieuw-Zeeland. Ze is niet alleen de eerste vrouw die minister van Buitenlandse Zaken wordt (op Helen Clark na, ad interim in 2008), ze is ook de eerste Maori die de post bekleedt.

Dat ze geen grote ervaring heeft in de buitenlandpolitiek is volgens premier Jacinda Ardern geen bezwaar. „Ze kan heel, heel snel fantastische verstandhoudingen opbouwen en dat is een van de belangrijkste taken in een buitenlandrol”, zei Ardern over Mahuta bij de presentatie. In het vorige kabinet was Mahuta onder andere minister van Lokaal Bestuur. Volgens Ardern heeft ze daar „de diplomatieke vaardigheden laten zien die we nodig hebben om Nieuw-Zeeland op het wereldtoneel te vertegenwoordigen”.

Nanaia Mahuta werd in Auckland geboren als dochter van Sir Robert Mahuta, de eerste Maori die een regeling voor financiële compensatie wist te treffen met de staat voor de onteigening van het land van zijn Tainui-stam op het noordelijke eiland. Ze studeerde sociale antropologie en kwam op haar 26ste namens de Labourpartij in het parlement.

Tussen 2005 en 2008 was Mahuta al eens minister, van Douanezaken, Jeugdontwikkeling en Lokaal Bestuur. Toen Labour in 2017 weer aan de macht kwam, maakte Ardern haar wederom minister, voor Lokaal Bestuur en Maori-ontwikkeling. De Maori’s maken een kleine 20 procent van de bevolking van vijf miljoen uit.

Zeer divers kabinet

Ardern won vorige maand mede dankzij een succesvolle Covid-aanpak glansrijk de parlementsverkiezingen en stelde maandag een zeer divers kabinet aan. Naast Mahuta zijn er vier andere Maori-ministers, onder wie Peeni Henare op Defensie. Acht van de twintig bewindslieden zijn vrouw.

In 2016 liet Mahuta een traditionele moko kauae op haar kin tatoeëren en werd ze de eerste parlementariër die op die manier haar afkomst uitdraagt. „Ik heb een sterk verlangen om op een positieve manier te bevestigen wat het betekent om Maori te zijn”, zei ze toen. De moko is sinds enige jaren bezig aan een opmars onder Maori-vrouwen. „Het is een eerbetoon aan mijn voorouders dat ik hoop door te geven aan mijn kinderen”, aldus Mahuta.

Haar eerste onderwerp als minister van Buitenlandse Zaken wordt het vormen van een visie op de relatie met China. Maandag hield ze het bij een korte verklaring: „Nieuw-Zeeland is een klein land en we hechten aan de vele relaties die we hebben in de wereld.” Daarnaast wil Mahuta „waarde en kansen creëren voor onze bedrijven”.