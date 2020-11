‘Johnny Depp terecht een vrouwenmepper genoemd’

Acteur Johnny Depp (57) heeft in het Verenigd Koninkrijk maandag een smaadzaak verloren van News Group Newspapers (NGN), eigenaar van het tabloid The Sun. Dat dagblad had de Amerikaan een wife beater (vrij vertaald „vrouwenmepper”) genoemd. Het hof in Londen acht de beschuldigingen van mishandeling waarop The Sun zich baseerde voldoende bewezen en de karakterschets „in wezen waar”.

Het probleem met Johnny Depp: zijn carrière zit artistiek en commercieel in het slop.

Rechter Andrew Nicol nam het in zijn vonnis expliciet op voor Depps ex-vrouw Amber Heard (34), die hem al enkele jaren beschuldigt van mishandeling. Hoewel ze in 2016 een schikking troffen, blies Heard haar beschuldigingen twee jaar geleden nieuw leven in met een stuk in The Washington Post. De acteur zou haar onder invloed van drank en drugs ooit drie dagen „gegijzeld” hebben gehouden. Volgens Depp is juist Heard degene die geweld toepaste in het huwelijk.

Persvrijheid

The Sun noemde Depp „vrouwenmepper” in een artikel over zijn rol in de Harry Potter-spin off Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. De zaak die de acteur daarop aanspande, werd in het Verenigd Koninkrijk omschreven als de grootste smaadzaak van deze eeuw. Volgens de Britse wet is het bij een aanklacht wegens smaad of laster volledig aan de beschuldigde om aan te tonen dat daarvan geen sprake is. Daarin is The Sun dus geslaagd. Uitzonderlijk, omdat Britse smaadzaken in de regel in het voordeel van de eiser worden beslist.

The Sun noemde het vonnis maandag in een eerste reactie een overwinning voor de persvrijheid en benadrukte altijd te hebben gestaan voor geweldsslachtoffers. Het vonnis wordt mogelijk jurisprudentie voor een zaak die het gescheiden paar in de Verenigde Staten heeft lopen. Daar eist Depp omgerekend 45 miljoen euro aan schadevergoeding van zijn ex. Heards verdediging voelt zich in die zaak gesterkt door de uitspraak van Nicol. Tegen persbureau AP: „Voor wie dit proces gevolgd heeft, is dit geen verrassing. In de VS zullen we nog meer bewijs aandragen.”

Depps advocaten noemen het vonnis tegen persbureau AP „even pervers als verbijsterend” en „zo partijdig, dat het bizar zou zijn om niet in beroep te gaan”.