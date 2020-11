Franse regering verbiedt Turkse organisatie Grijze Wolven wegens onrust

Frankrijk gaat de Turkse ultranationalistische beweging Grijze Wolven verbieden. Dat heeft minister voor Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin maandag in het parlement aangekondigd, meldt persbureau AFP. Volgens Darmanin is de groepering „op zijn zachtst gezegd bijzonder agressief”. Woensdag zal in de ministerraad gesproken worden over de ontbinding van de groepering.

Aanleiding voor het verbod zijn incidenten tussen Turkse en Armeense minderheden in Frankrijk, die ontstonden in reactie op het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië over het gebied Nagorno-Karabach. Zo waren er vorige week vechtpartijen tussen Turken en Armeniërs bij Décine-Charpieu, een stad in de buurt van Lyon met een grote Armeense diaspora. Behalve Armeense kerken staan daar ook een nationaal centrum voor de Armeense cultuur en een monument ter herdenking van de Armeense genocide in 1915. Beide werden in de nacht van zaterdag op zondag beklad met verf en graffiti. Een van de teksten die op het monument was geklad, was simpelweg ‘Loups Gris’, de Franse benaming van Grijze Wolven.

Het besluit van de Franse regering zal de diplomatieke relatie met Turkije waarschijnlijk niet ten goede zal komen. Die verhouding is al gespannen vanwege Franse maatregelen tegen politiek-islamitische organisaties in het land, die door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan scherp zijn veroordeeld.

De Grijze Wolven zijn in de Turkse nationale politiek verbonden met een rechts-extremistische partij. De groepering heeft in Europese landen wisselende aanhang onder mensen met een Turkse achtergrond. In Frankrijk gaat het om een vermoedelijk kleine groep aanhangers. Ook in Nederland wonen aanhangers van Grijze Wolven, hoewel niet bekend is hoeveel.

