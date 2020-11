Om toch enigszins te kunnen selecteren, heb ik in mijn datingprofiel staan dat ik op zoek ben naar een erudiet persoon. Er reageert een op het oog aardige man die bij hobby’s en vrije tijd heeft staan: „Ik kan mijn eigen overal vermaken.” Even denk ik echt: overall schrijf je toch met twee ellen!

