Een faillissement komt dichterbij voor Mega World, de opvolger van Blokker België

Mega World, de opvolger van de Belgische tak van winkelketen Blokker, krijgt voorlopig geen bescherming tegen zijn schuldeisers. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Mechelen maandag bepaald. Het bedrijf wilde een half jaar de tijd krijgen, waarin schuldeisers geen geld kunnen innen, om te reorganiseren. De winkelketen van de Nederlandse zakenman Dirk Bron krijgt in plaats daarvan twee voorlopige bewindvoerders toegewezen. Daardoor komt een faillissement voor de keten dichterbij.

Mega World maakte half oktober plotseling bekend dat het „in financiële problemen” verkeerde. Het bedrijf vroeg direct uitstel van betaling aan bij de ondernemingsrechtbank. Maandag diende de zaak. Mega World presenteerde een herstelplan, waarin winkelsluitingen en ontslagen niet aan de orde waren. Volgens de rechtbank zijn er niet genoeg financiële bewijsstukken geleverd, en is het plan daarmee onvoldoende beargumenteerd.

De twee bewindvoerders mogen Mega World aansturen en belangrijke beslissingen nemen. Daaronder wordt ook een mogelijk faillissement gerekend. Bron laat aan NRC weten in beroep te gaan tegen het besluit.

Dirk Bron, medeoprichter en voormalig eigenaar van budgetsportketen Aktiesport, nam de Belgische Blokker-filialen in februari over van de Mirage Retail Group van de Nederlandse ondernemer Michiel Witteveen. Onder Bron werden 123 filialen omgebouwd tot Mega World, een ervoor nog niet bestaande uitverkoopformule die restpartijen verkoopt. Alle 670 werknemers bleven aan.

De keten zou last hebben last van een dalende omzet als gevolg van de coronacrisis. Ook zou Bron met de aankoop van Blokker België „een kat in de zak” hebben gekocht van Witteveen, claimde hij. Zijn advocaat Hans Koets laat weten dat tegen Witteveen stappen worden genomen, omdat die volgens hem een onderneming doorverkocht die „achteraf niet levensvatbaar lijkt te zijn geweest”.

Lees ook ons profiel van Dirk Bron uit februari: Hij aasde er al jaren op, nu heeft Dirk Bron de Belgische Blokkers eindelijk in handen

Gerechtelijk onderzoek

Kort na de overname kwam de coronacrisis, en moesten de winkels maandenlang dicht. Toch is er volgens Marc Jacobs van de christelijke vakbond ACV Puls meer aan de hand. In september weigerde accountant KPMG de jaarrekening over 2019 van Blokker België goed te keuren. Direct daarna trok die zich ook terug als accountant van Mega World.

De accountant wil geen toelichting geven, maar volgens Jacobs staan er onverklaarbare posten in de jaarrekening en zijn andere zaken juist achtergehouden. Volgens onderzoek van ACV Puls is de laatste tijd ook geld overgemaakt naar rekeningen in het buitenland, onder andere in Monaco, waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is en waar het geld voor bestemd is. De afgelopen weken zou het om minstens 3 miljoen euro zijn gegaan. De vakbond diende een klacht in bij het gerecht. Dat maakte deze maandag bekend dat er een gerechtelijk onderzoek is opgestart naar Dirk Bron.

In februari schreef Het Financieele Dagblad dat hij een spoor van faillissementen en gedupeerden heeft nagelaten. Zo zou hij zakenpartners hebben opgelicht en een modebedrijf in vijf maanden financieel hebben leeggetrokken. In 2014 werd hij veroordeeld voor onbehoorlijk bestuur. Volgens het FD gingen minstens zes andere bedrijven tijdens of kort na het bewind van Bron failliet. In Nederland wordt hij momenteel vervolgd voor onder andere oplichting en belastingfraude.

Hij laat in een telefonische reactie weten dat de aantijgingen van vakbond ACV Puls onterecht zijn. „Ze roepen maar iets. De boekhouding is helemaal in orde, en de betalingen naar het buitenland zijn dat ook.”

Lees ook: Waarom Blokker het in België niet redde