Edward Snowden vraagt Russische nationaliteit aan

Klokkenluider Edward Snowden (37) en zijn vrouw willen zich laten naturaliseren tot Russisch staatsburger. Dat bevestigt Snowdens advocaat Anatoli Koetsjerena maandag tegen het Russische staatspersbureau RIA. De Amerikaan vluchtte in 2013 naar Rusland nadat hij staatsgeheime informatie over grootschalige surveillanceprogramma’s had gelekt. Vorige week kreeg hij een permanente verblijfsvergunning. Snowden wil zijn Amerikaanse paspoort behouden.

Directe aanleiding voor het aanvragen van een Russisch paspoort is het feit dat Snowdens echtgenote Lindsay in verwachting is van hun eerste kind, schrijft hij op Twitter. „Na jaren te zijn gescheiden van onze ouders, willen we niet riskeren dat we ook nog worden gescheiden van onze zoon. Daarom vragen we, in deze tijd van pandemie en gesloten grenzen, een tweede staatsburgerschap aan.”

Snowden werkte in 2013 als systeembeheerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsdienst (NSA) toen hij grote hoeveelheden data over de spionageactiviteiten van zijn werkgever lekte aan The Washington Post en The Guardian. Daaruit bleek dat de NSA op grote schaal telefoon- en internetgegevens verzamelde. Snowden vluchtte naar Rusland, dat hem sindsdien politiek asiel verleent. Justitie in de Verenigde Staten is nog altijd uit op vervolging van Snowden, hoewel een rechtbank in San Francisco vorige maand vonniste dat het programma dat hij had geopenbaard illegaal was.

Er gaan in de VS al langer stemmen op om Snowden amnestie te verlenen. Ook president Donald Trump heeft daarop gezinspeeld. Het arrestatiebevel tegen Snowden werd in 2013 uitgevaardigd door Trumps voorganger Barack Obama. Joe Biden, tegen wie de president het dinsdag opneemt bij de verkiezingen, was destijds vicepresident.