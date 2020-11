Dodental aardbeving Turkije en Griekenland opgelopen tot 87

Zeker 87 mensen zijn om het leven gekomen bij de aardbeving in de Egeïsche Zee die vrijdag Turkije en Griekenland raakte. In Turkije zijn tot maandagmiddag 85 mensen omgekomen, allen in de regio Izmir, zo meldt de Turkse rampenbestrijdingsdienst AFAD. Momenteel zouden er nog 220 mensen in het ziekenhuis liggen. Op het Griekse eiland Samos overleden twee tieners als gevolg van de aardbeving, melden internationale persbureaus.

Een van de overlevenden die maandag tijdens zoekacties werd gevonden, is de 3-jarige Elif. De reddingsdiensten vonden haar 65 uur na de aardbeving en lieten haar direct naar het ziekenhuis vervoeren. Elifs twee zussen, broer en moeder werden zaterdag al in het puin gevonden. Een van de kinderen overleed later, de rest van het gezin heeft het overleefd, meldt persbureau Reuters. Op sociale media deelde AFAD beelden van de reddingsoperatie van Elif. „Onze zoek- en reddingsinspanningen gaan ononderbroken door”, aldus de dienst.

De Turkse regio Izmir en het Griekse eiland Samos werden vrijdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,6. Dit leidde tot overstromingen en instortingen van gebouwen. Volgens de Turkse AFAD zouden er in Izmir 1.225 naschokken te voelen zijn geweest, waarvan 43 een kracht van 4,0 of hoger hadden. De Turkse autoriteiten zoeken momenteel in het puin van acht gebouwen in Izmir.

Het epicentrum van de aardbeving lag in de Egeïsche zee, tussen Turkije en Griekenland.