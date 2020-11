Baby Shark Dance verslaat Despacito als populairste YouTube-video

De Engelstalige versie van het Zuid-Koreaanse kinderliedje ‘Baby Shark Dance’ mag zich sinds maandag met grofweg 7 miljard kijkers de best bekeken video op YouTube noemen. Dat melden meerdere internationale persbureaus. Baby Shark Dance verslaat daarmee de single ‘Despacito’ van Luis Fonsi en Daddy Yankee.

De video van productiemaatschappij Pinkfong verscheen in juni 2016 op YouTube, maar het liedje is al tientallen jaren oud. Het filmpje toont twee dansende kinderen en een haaienfamilie op zoek naar een prooi. Maar waarom is het zo populair? Deels komt dat door de hashtag #BabySharkChallenge die door popsterren als Cardi B. werd verspreid, verklaart de BBC. Daarnaast verwerkten populaire Zuid-Koreaanse bands als Red Velvet het lied in hun concerten. In 2018 werd Baby Shark genoemd in het populaire Amerikaanse talkshowprogramma van James Corden.

Het nummer is van oorsprong Zuid-Koreaans, hoewel het gebaseerd is op Amerikaanse liedjes. Zuid-Koreaanse muziek doet het sowieso goed op YouTube. Ook het aanstekelijke dansje in ‘Gangnam Style’ is goed voor ruim 3 miljard kijkers. Voor ‘Despacito’ werden de video’s ‘Shape Of You’ van Ed Sheeran en ‘See You Again’ van Wiz Khalifa en Charlie Puth het meest bekeken op YouTube.

De populairste video op YouTube.