André Kuipers doneert Nederlandse vlag uit International Space Station aan het Rijksmuseum

Astronaut André Kuipers heeft maandagmorgen een Nederlandse vlag gedoneerd aan het Rijksmuseum Amsterdam. Het is de vlag die hij in 2011 meenam naar het International Space Station (ISS), het ruimtestation dat maandag precies twintig jaar onafgebroken is ‘bewoond’.

Kuipers zei bij de overhandiging de vlag als nationaal erfgoed te beschouwen. „Mijn verblijf als eerste Nederlander in het ISS, is onderdeel van onze nationale ruimtevaartgeschiedenis. Het Rijksmuseum is in mijn ogen de meest geschikte plek om dit symbool van onze aanwezigheid in het ISS voor het nageslacht te bewaren.”

Namens het Rijksmuseum nam Harm Stevens, conservator twintigste eeuw, de vlag in ontvangst. Volgens Stevens past de vlag goed binnen de collectie historische vlaggen van het museum, waaronder de Amsterdamse scheepsvlag die eind zestiende eeuw door Willem Barentsz noodgedwongen werd achtergelaten op het eiland Nova Zembla. De vlag van Kuipers, zei Stevens, „is eveneens een stille getuige van een grensverleggende expeditie, dit keer in de ruimte”.

Scheepsvlag Nova Zembla (circa 1596). Scheepsvlag, oorspronkelijk rechthoekig van vorm. De vlag heeft drie banen in de kleuren rood, zwart en rood. Op de zwarte middenbaan zijn drie witte Andreaskruisen aangebracht, het wapen van Amsterdam. Sinds 1978 is de vlag samengevoegd en gereconstrueerd met zes delen afkomstig uit het Tromso Museum. Gezien de afmetingen heeft de vlag waarschijnlijk op de achtersteven of op de top van de bezaansmast gewapperd van het schip dat naar Nova Zembla voer. Foto Rijksmuseum Scheepsvlag (circa 1600-1700). Verkleurde rood-wit-blauwe zeventiende-eeuwse scheepsvlag uit Nederlands-Indië. In 1889 door het ministerie van Marine aan het museum gedoneerd. Foto Rijksmuseum Vlag Orde van de Kousenband (1787). De Orde van de Kousenband is de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk en een van de oudste Europese ridderordes. Op deze vlag het wapen van Willem V en het borstbeeld van Wilhelmina van Pruisen. Foto Rijksmuseum Vaandel Lodewijk Napoleon (1806). Lodewijk Napoleon maakte Amsterdam de hoofdstad van zijn koninkrijk. Hier bracht hij nationale schatten bijeen. Op 31 juli 1806 liet hij belangrijke trofeeën, zoals buitgemaakte vlaggen, vanuit het Haagse Binnenhof naar Amsterdam vervoeren. Voorop werd dit vaandel meegedragen. De tekst luidt: ‘Louis Napoleon koning van Holland schenkt aan zyne hoofdstad Amsterdam deze zegetekenen door dappere Nederlanderen op derzelver vyanden veroverd’. Foto Rijksmuseum Willem Drees-vlag (1957). Vlaggetje dat de Federatie Amsterdam van de Vrouwenbond NVV 5 februari 1957 cadeau deed bij de opening het Dr. W. Dreeshuis, een naar de Nederlandse premier vernoemde zorginstelling in Den Haag. Foto Rijksmuseum Pim Fortuyn-vlag (2004). Vlag die werd neergelegd op de plek in Amsterdam waar cineast Theo van Gogh in november 2004 werd vermoord. Foto Rijksmuseum

Decor

Kuipers nam de vlag mee voor zijn tweede verblijf in het ISS. Op 21 december 2011 vertrok hij voor een verblijf van 193 dagen in de ruimte, de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe. Tijdens deze missie voerde hij meer dan vijftig wetenschappelijke experimenten uit.

Kuipers gebruikte de vlag als decor voor live tv-verbindingen met de aarde. Naar vast gebruik liet André Kuipers haar signeren door alle bemanningsleden. Op de vlag staan de handtekeningen van André Kuipers, Don Pettit en Oleg Kononenko (Expeditie 30), alsmede Gennadi Padalka, Sergei Revin en Joe Acaba (Expeditie 31).

Met de Dragon, het eerste commerciële vrachtschip dat spullen mee terug kon nemen naar de aarde, keerde de vlag terug. Tot dan toe was de mogelijkheid om objecten terug te brengen zeer beperkt.

Tot op heden is Kuipers de enige Nederlandse bewoner geweest van het ISS. Hij had ook een kleinere versie van de Nederlandse vlag mee. Deze is door hem eerder geschonken aan koning Willem-Alexander. De grotere vlag zal vanaf dinsdag enkele weken te zien zijn in het atrium van het Rijksmuseum.